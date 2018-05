Paura a Parigi | accoltella i passanti urlando ?Allah Akbar? | poi ucciso | morta una donna

Paura a Parigi - accoltella passanti : un morto e 8 feriti - ucciso. L'assalitore gridava : «Allah Akbar» : Paura a Parigi. Una persona è stata ammazzata e diverse sono state ferite questa sera in pieno centro da un uomo armato di coltello. L'assalitore gridava «Allah Akbar» mentre...

Paura a Parigi - accoltella passanti : un morto e 8 feriti - ucciso : Paura a Parigi. Un uomo ha aggredito questa sera con un coltello i passanti in pieno centro, nel quartiere dell'Opera, secondo arrondissement. Secondo i media francesi, ci sono un morto...

Parigi-Roubaix-2018 - Paura per Goolaerts : paura per il ciclista belga Michael Goolaerts durante la Parigi-Roubaix-2018. Il corridore della Vérandas Willems-Crelan è stato trovato disteso a terra lungo uno dei primi tratti di pavé del percorso,...

Parigi-Roubaix 2018 - il borsino dei favoriti : la Quick-Step Floors fa Paura - Peter Sagan vuole tornare a splendere : La prima parte della campagna delle grandi classiche sta per giungere al termine. Domani, con la Parigi-Roubaix, si chiuderà la lunga parentesi del pavé e il gruppo si sposterà verso le Ardenne, per chiudere questa fase della stagione alla Liegi-Bastogne-Liegi, prima di veleggiare verso le grandi corse a tappe estive. La Regina delle Classiche, però, ha sempre un fascino particolare: per le pietre, la pianura francese e il leggendario arrivo nel ...

Parigi Nizza - Paura per Alessandro De Marchi Video : Si sono vissuti lunghi momenti di paura durante la settima e penultima tappa della #Parigi Nizza, la frazione più impegnativa con l’arrivo in quota di Valdeblore La Colmiane. #Alessandro De Marchi era all’attacco insieme al compagno di squadra Nicholas Roche e ad altri corridori. Il friulano ha sbagliato una curva ed è volato in una scarpata facendo temere il peggio. Per fortuna poi la situazione si è rivelata molto meno grave di quanto poteva ...