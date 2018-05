Parigi | morte e terrore | il terrorista era nato in Cecenia

Claudia Galanti e la morte della figlia : "Adesso ricomincio da Parigi " : Quattro anni fa la figlia di Claudia Galanti , Indila Carolina avuta con l'ex compagno Arnaud Mimran, morì a soli nove mesi per un'infezione batterica. Sul Corriere della Sera la mo della paraguaiana parla della scomparsa della sua bambina: Quando l'ho saputo ho cominciato a distruggere tutto quello che avevo davanti a me, tavolini, bicchieri. Lanciavo le sedie per aria e gridavo. Non so come mi hanno imbarcata sul volo per Parigi, ero ...

Claudia Galanti : "In 6 mesi la mia vita è andata in fumo. Dopo la morte di mia figlia - ho distrutto tutto e sono scappata da Parigi" : "In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e gennaio hanno arrestato Arnaud. sono scappata da Parigi e ho cercato protezione in Italia. Ma ho capito che è il momento di ricominciare e per questo sono tornata in Francia". Claudia Galanti parla a cuore aperto sul Corriere della sera. Racconta del momento in cui ha scoperto al telefono che Indila, la figlia di nove ...