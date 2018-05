Parigi | l' attentatore era un ceceno La polizia ha arrestato i genitori

Parigi - fonti : attentatore era schedato per radicalizzazione : L'accoltellatore di sabato sera, che ha ucciso una persona e ferito altre quattro a Parigi , era incensurato ma era schedato "S" "per la sua vicinanza agli ambienti radicali islamici". Lo si apprende ...

Parigi - Edouard Philippe : attentatore neutralizzato in 9 minuti : Parigi, Edouard Philippe: attentatore neutralizzato in 9 minuti Parigi, Edouard Philippe: attentatore neutralizzato in 9 minuti Continua a leggere L'articolo Parigi, Edouard Philippe: attentatore neutralizzato in 9 minuti proviene da NewsGo.