Parigi | l' attentatore era schedato per radicalizzazione

rainews

: #Isis rivendica attacco a #Parigi: un morto e 4 feriti. L'attentatore era un ceceno di 21 anni. Macron: 'Non cede… - RaiNews : #Isis rivendica attacco a #Parigi: un morto e 4 feriti. L'attentatore era un ceceno di 21 anni. Macron: 'Non cede… - RaiNews : Attacco a #Parigi. Il giovane ceceno che ha accoltellato i passanti ieri sera era schedato, classificato con la 'S'… - repubblica : Parigi, identificato l'attentatore: nato in Cecenia, schedato per radicalizzazione [news aggiornata alle 10:20] -

(Di domenica 13 maggio 2018) Il terrorista era nato in Cecenia, naturalizzato francese nel 2010 ed incensurato anche secome a rischioislamica ("S") in quanto in contatto con il marito di una donna partita per la Siria