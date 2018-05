Parigi | l’assalitore era Khamzat Azimov | ceceno di 20 anni già schedato|Video|L’analisi

Attentato a Parigi - Isis rivendica : l’assalitore è un 21enne ceceno - fermati nella notte i genitori : Attentato a Parigi , Isis rivendica : l’assalitore è un 21enne ceceno , fermati nella notte i genitori L’ Attentato all’Operà è stato compiuto da un 21enne russo nato in Cecenia e rivendica to dallo Stato Islamico. Il 21enne è stato ucciso dalla polizia francese e in nottata, le forze dell’ordine hanno fermato i genitori del ragazzo, ma al momento […] L'articolo Attentato a Parigi , Isis rivendica : l’assalitore è un 21enne ...

Attentato a Parigi - Isis rivendica : l’assalitore è un 21enne ceceno - fermati nella notte i genitori : L'Attentato all'Operà è stato compiuto da un 21enne russo nato in Cecenia e rivendicato dallo Stato Islamico. Il 21enne è stato ucciso dalla polizia francese e in nottata, le forze dell'ordine hanno fermato i genitori del ragazzo, ma al momento non sono noti i capi d'accusa per loro.Continua a leggere