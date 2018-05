Terrorista a Parigi accoltella i passanti : morta una donna - 4 feriti. Era ceceno - ?«Gridava Allah Akbar» Video : Terrore in pieno centro a Parigi: ieri sera un uomo ha accoltellato i passanti al grido di «Allah akbar!» facendo un morto e quattro feriti. Il Terrorista era nato in Cecenia...

Parigi : i 4 feriti sono 'fuori pericolo' : ANSA, - ROMA, 13 MAG - Il ministro degli Interni francese Gérard Collomb ha fatto visita in ospedale alle quattro persone ferite nell'attentato di ieri sera a Parigi e ha assicurato che "sono fuori ...

Parigi - fuori pericolo i 4 feriti : 7.35 Il ministro degli Interni francese,Collomb, ha visitato in ospedale le 4 persone rimaste ferite nell'attentato di ieri sera a Parigi e ha assicurato che "sono fuori pericolo". Lo riporta "Le Figaro" sul suo sito. Si tratta di 2 feriti gravi, un 34enne che era stato trasportato d'urgenza al Georges Pompidou, e una donna di 54 anni, e di 2 feriti lievi, una 26enne e un 31enne. La persona uccisa è un uomo di 29 anni e non una donna, come era ...

