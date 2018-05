Parigi - fonti : attentatore era schedato per radicalizzazione : L'accoltellatore di sabato sera, che ha ucciso una persona e ferito altre quattro a Parigi , era incensurato ma era schedato "S" "per la sua vicinanza agli ambienti radicali islamici". Lo si apprende ...

Fonti : Haftar è in ospedale a Parigi - tornerà in Libia entro 48 ore : Il portavoce del generale libico, dopo le voci e le smentite di ieri, conferma che il militare si sta curando nella capitale francese e tornerà a breve in patria