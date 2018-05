Parigi | attentato Isis | terrorista ceceno era stato interrogato un mese fa “La madre

ISIS - ATTENTATO A Parigi : ACCOLTELLA PASSANTI - UN MORTO/ Cecenia : “Azimov? No - la Francia è responsabile!” : ATTENTATO ISIS a PARIGI, giovane ceceno ACCOLTELLA PASSANTI: un MORTO. Terrorista poi ucciso dalla polizia era già schedato, tutti i dubbi attorno al caso.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:46:00 GMT)

Attentato Parigi : l’assalitore era Khamzat Azimov - ceceno di 20 anni già schedato|Video|L’analisi : I poliziotti hanno ucciso l’aggressore, nel pieno centro della capitale francese, mentre gridava «Uccidetemi o vi uccido: un 29enne è morto, oltre l’aggressore; due i feriti gravi

Parigi - l’attentatore era schedato per radicalizzazione. Un morto e quattro feriti : Ventenne nato in Cecenia, naturalizzato francese quando ne aveva 13, incensurato ma già segnalato per la sua radicalizzazione islamica: è il profilo dell’attentatore che con un...

Parigi - identificato l'attentatore : schedato per radicalizzazione : Attacco a Parigi. Dopo poche ore dall'assalto con il coltello nel secondo arrondissement della capitale francese, gli inquirenti hanno dato un nome e una nazionalità a quel giovane con la barba e le fattezze mediorentali che è stato ucciso dalla polizia dopo aver ucciso una persona e ferito altre 8 Segui su affaritaliani.it