Parigi | armato di coltello attacca passanti | un morto e 4 feriti “Gridava Allah Akbar”

Parigi - armato di coltello attacca i passanti : un morto e quattro feriti. “Gridava Allah Akbar”. Isis rivendica : Ancora terrore a Parigi , in pieno centro, a due passi dal teatro dell’Opéra. Intorno alle 21 di sabato un uomo, che secondo i testimoni ha gridato “ Allah Akbar”, ha accoltellato i passanti in rue Saint-Augustin, nel secondo arrondissement. Un uomo di 29 anni è stato ucciso, altre quattro persone sono ferite di cui due gravemente. La polizia ha reagito rapidamente e l’assalitore, un ceceno di 21 anni, è stato abbattuto. ...

