Paola Angeli | dal 14 maggio il singolo ' W il pranzo coi parenti'

The Voice of Italy 2018 diretta 29 marzo : Angelica Paola Ibba : [live_placement]The Voice of Italy 2018 puntata 29 marzo: anticipazioniprosegui la letturaThe Voice of Italy 2018 diretta 29 marzo: Angelica Paola Ibba pubblicato su TVBlog.it 29 marzo 2018 22:18.