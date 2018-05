Pallamano | Serie A maschile 2017 18 | a Conversano gara-1 delle finali Scudetto | Fasano

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Jomi Salerno campione d’Italia! Indeco Conversano sconfitto – in gara-2 : E’ della Jomi Salerno lo Scudetto dell’edizione 2017/18 della Serie A di Pallamano femminile! Questo il verdetto scaturito da gara-2 della finale contro l’Indeco Conversano, al termine di 60 minuti dominati in lungo e in largo, in cui la formazione allenata da Neven Hrupec si aggiudica la contesa (e il quinto titolo) per il punteggio di 25-12. Avvio di gara molto equilibrato, con il match sbloccato da Ilaria Dalla Costa dopo ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto! Giovedì si replica - pugliesi appese a un filo : Va alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto della Serie A di Pallamano femminile, con le campionesse in carica capaci di sconfiggere 25-18 l’Indeco Conversano al Pala San Giacomo, al termine di una partita molto vivace, ma sostanzialmente dominata pienamente dalle ospiti. Lo 0-0 dura appena 32”, con Rita Trombetta che sblocca il punteggio in favore delle campane, venendo però prontamente pareggiata. Questo in sostanza è il ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : derby pugliese in finale! Fasano e Conversano a caccia del titolo : Sarà un derby pugliese la finale Scudetto della Serie A di Pallamano maschile, con il ritorno delle semifinali aperto dal capolavoro della Junior Fasano, che ha sconfitto 27-21 il Pressano, grazie alle 8 reti del terzino classe ’99 Filippo Angolini, autentico mattatore della contesa. Per i pugliesi si tratta della quinta finale Scudetto, arrivata dopo una rimonta incredibile dopo il -3 dell’andata, che lascia ai trentini ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : la Jomi Salerno ipoteca la finale - Conversano vince di misura : Si sono svolte in questo fine settimana le due gare d’andata delle semifinali Scudetto della Serie A di Pallamano femminile, con la Jomi Salerno che ha praticamente messo un piede e mezzo nell’ultimo atto, sconfiggendo 29-20 le padrone di casa della Casalgrande Padana. Una gara senza storia quella del PalaKeope, in cui le campane hanno preso subito il largo, chiudendo il primo tempo sull’eloquente punteggio di 19-7, dilagando ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : si chiude la seconda fase - spazio alle semifinali : Si è chiuso un nuovo capitolo per la Serie A di Pallamano maschile, che questo fine settimana ha visto disputarsi l’ultima giornata della poule play-off, che ha determinato così gli accoppiamenti per le semifinali Scudetto. Iniziamo il consueto recap dal big match del Pala San Giacomo, dove la Junior Fasano si è imposta sul Conversano per 33-27, grazie alle 8 reti di Pasquale Maione, mentre il Bolzano ha conquistato a fatica il terzo ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : Trieste ottiene la salvezza - al Bolzano il big match di giornata : La Serie A di Pallamano maschile non conosce sosta, e nella giornata della Festa della Liberazione ha visto disputarsi la nona giornata della Poule Promozione, che ha visto il Trieste ottenere la qualificazione alla prossima Serie A, nonostante la sconfitta contro il Brixen per 28-23. I giuliani avevano però ottenuto la salvezza già dopo l’anticipo, a seguito del colpaccio del Fondi, che supera 24-22 il Padova, col il quadro chiuso dal ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : si chiude la regular season - ecco tutti i verdetti : Si è chiusa questo fine settimana la regular season della Serie A di Pallamano femminile, che ha consegnato tutti i verdetti, prima dei play-off, sia per quanto riguarda la zona alta della classifica, sia quella relativa alla lotta retrocessione. Iniziamo dalla vetta, saldamente occupata dalla Jomi Salerno, che questa settimana ha piegato 30-20 l’Estense Ferrara in trasferta, mentre l’Indeco Conversano ha retto il passo, superando ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : il Brixen ottiene la salvezza - pugliesi in testa alla classifica : Ottava giornata di gare per quanto riguarda la poule play-off della Serie A di Pallamano maschile, che ha visto il sostanziale dominio delle formazioni pugliesi, con il Conversano capace di sconfiggere 25-18 il Pressano, mentre la Junior Fasano si è imposta 34-24 sul Bologna, che saluta così le semifinali. Chiude il quadro il prezioso successo del Bozen sul Cingoli, per 33-25. Risultati e tabellini: h 18:00 | Cingoli – Bozen 25-33 ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : Fasano e Conversano vincono in trasferta e conquistano la vetta : La poule play-off della Serie A di Pallamano maschile si sta dimostrando molto equilibrata e spettacolare, con il settimo turno che ha visto le pugliesi Fasano e Conversano conquistare la vetta della classifica, sconfiggendo rispettivamente Pressano (28-27) e Bolzano (33-19) in trasferta, al termine di due sfide al cardiopalma. Vince anche il Bologna, per 29-22, sul fanalino di coda Cingoli. Risultati e tabellini: h 18:00 | Cingoli – ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : 21esima giornata piena di sorprese - vincono Salerno e Conversano : La regular season della Serie A di Pallamano femminile sta volgendo al termine, con il 21esimo turno che ha riservato moltissime sorprese, a partire dall’ottima prestazione dell’Oderzo, capace di tenere testa alla corazzata Jomi Salerno fino alla fine, cedendo solamente per 21-19. Tiene il passo l’Indeco Conversano, che grazie alle 10 reti di Giada Babbo supera 30-25 la Venplast Dossobuono, mentre la Leonessa Brescia si impone ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : la Jomi Salerno resta in testa - vince anche l’Indeco Conversano : Prosegue anche questa settimana il campionato di Serie A di Pallamano femminile, che giunto alla 20esima giornata vede stabilmente al comando la Jomi Salerno, capace di sconfiggere 39-18 uno spento Casalgrande Padana, grazie alle 11 reti di Antonella Coppola. Successo prezioso anche per l’Oderzo, che supera 25-20 il Leonessa Brescia, con il Flavioni che lotta contro il Bressanone, uscendone però sconfitto 20-17, e restando a pericoloso ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : Pressano in semifinale Scudetto - Bressanone e Trieste verso la salvezza : La Serie A di Pallamano maschile non si ferma neanche nel fine settimana di Pasqua, e nella Poule Paly-off è il Pressano a festeggiare, sconfiggendo il Bologna 26-19 in trasferta grazie alle 8 reti di Senta, conquistando l’aritmetica qualificazione alle semifinali Scudetto. Un successo limpido e meritato per i vincitori dell’ultima Coppa Italia, che si portano a +2 su Conversano (giustiziere 33-28 del Cingoli di uno scatenato Stefano ...

Serie A2 Pallamano : Ventimiglia stratosferico - riviviamo tutte le emozioni della vittoria sul Selargius - Foto - : Pallamano Ventimiglia - Selargius 33-23 Grande vittoria in ottica salvezza della Pallamano Ventimiglia di coach Pippo Malatino che ottiene tra le mura amiche del PalaRoja una grandissima vittoria per ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : cade il Conversano - termine la poule play-out : La poule play-off della Serie A di Pallamano maschile gode di tantissimi colpi di scena, con la Junior Fasano capace di sconfiggere 27-22 il Conversano nel derby pugliese, mentre a quota 8 punti ci sono Bolzano e Pressano, giustizieri rispettivamente di Bologna (30-23) e Cingoli (33-19). Risultati e tabellini: h 19:00 | Junior Fasano – Conversano 27-22 (p.t. 14-10) Junior Fasano: D’Antino 2, Maione 3, De Santis P, Angiolini 1, Costanzo, ...