Palermo | ultimi 180' della ' regular season' sognando la Serie A

(Di domenica 13 maggio 2018) Oggi in campo laB. Fischio d'inizio alle ore 15. L'Empoli gia' promosso inA sara' impegnato a Brescia. Ildi Roberto Stellone dovra' vedersela con il Cesena: da una parte i rosanero lanciati verso la conquista del secondo posto, dall'altra i romagnoli non ancora salvi e decisi a non lasciare nulla d'intentato per portare almeno un punto a casa. Alla promozione diretta inA VIDEO puntano anche il Frosinone, che giochera' sul campo dell'Entella, e il Parma, che ospitera' il Bari. Chiamato all'impresa il Venezia, che dovra' rendere visita alla Cremonese, pure impelagato nella lotta per non retrocedere inC. Le altre partite: Carpi-Citta, Foggia-Salernitana, Perugia-Novara, Pescara-Ascoli, Pro Vercelli-Ternana. Avellino vittorioso nell'anticipo, rete di Castaldo Nell'anticipo di ieri, l'Avellino ha superato di misura, 1-0, lo Spezia, ...