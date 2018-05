Pakistan | 11 morti e 28 feriti per maltempo nel nord-ovest

Pakistan : crolla ponte - morti 3 studenti : ANSA, - MUZAFFARABAD, 13 MAG - Almeno tre persone sono rimaste uccise nel crollo di un ponte nella parte pachistana del Kashmir, nella popolare Neelum valley. Si tratta di studenti della facoltà di ...

Violenti temporali in Pakistan : almeno 15 morti - dozzine di feriti : Le autorità locali hanno reso noto che in Pakistan Violenti temporali nel nordovest del Paese hanno causato almeno 15 vittime e dozzine di feriti. Latif Khan, del dipartimento per la gestione dei disastri, ha dichiarato che la maggior parte dei morti è stata causata dal crollo di muri e case realizzate con pietre e fango. Le piogge torrenziali hanno anche causato alluvioni lampo. Secondo quanto reso noto dalle autorità, il tetto di un seminario ...

Pakistan - esplosioni in miniera : si aggrava il bilancio delle vittime - 23 morti : In Pakistan almeno 23 minatori hanno perso la vita a causa di esplosioni verificatesi in due miniere di carbone nella provincia meridionale del Beluchistan. Un incidente è avvenuto a Marwar, dove una deflagrazione causata dal gas ha provocato il crollo di una galleria intrappolando i 24 lavoratori presenti in quel momento: 16 le vittime. Un altro incidente si è registrato a Spin Karez, dove hanno perso la vita 7 persone (in precedenza si era ...

Pakistan - attacco a chiesa cattolica : almeno 2 morti e 5 feriti : E' di almeno due morti e cinque feriti il bilancio provvisorio dell'attacco di un commando armato vicino a una chiesa cattolica di Quetta, in Pakistan. Lo riferisce la tv DawnNews. Il commissario di ...

Pakistan - attacco a chiesa : due morti : 05.20 Almeno 2 persone sono morte e altre 5 sono rimaste ferite in Pakistan nell' attacco a una chiesa cattolica di Quelta effettuato da un commando armato quando i fedeli erano appena usciti dal luogo di culto dopo la messa domenicale Un killer ha sparato contro di loro da una motocicletta per poi darsi alla fuga. alcuni giorni fa, nella stessa città, un altro commando armato ha sparato contro un gruppo di cattolici, uccidendone quattro.

