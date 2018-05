PAGELLE Sampdoria Napoli 0-2 | i voti della partita Serie A 37^ giornata

Sampdoria-Napoli 0-2 - le PAGELLE di CalcioWeb : 1/11 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

PAGELLE/ Sampdoria Napoli : i voti della partita (Serie A 37^ giornata - primo tempo) : Pagelle Sampdoria Napoli: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo a Marassi nella partita valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 21:45:00 GMT)

Sassuolo-Sampdoria 1-0 - le PAGELLE di CalcioWeb : 1/11 Alessandro Fiocchi/LaPresse ...

PAGELLE/ Juventus-Sampdoria (3-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Juventus Sampdoria (3-0): Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a Torino, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida valida per la 32^ giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:09:00 GMT)

Juventus-Sampdoria 3-0 - le PAGELLE di CalcioWeb : 1/18 LaPresse ...

PAGELLE/ Juventus-Sampdoria : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Juventus Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a Torino, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida valida per la 32^ giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 18:48:00 GMT)

Sampdoria-Genoa 0-0 - le PAGELLE di CalcioWeb : Sampdoria-Genoa 0-0, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso l’anticipo serale valido per la 31^ giornata del campionato di Serie A, in campo Sampdoria e Genoa che si sono affrontate in un derby che non ha regalato grande spettacolo. Le premesse erano buone, coreografie mozzafiato all’ingresso delle squadre in campo, poi tanta intensità ma poche occasioni da gol. Finisce con uno scialbo 0-0 che accontenta di più la squadra di ...

Chievo-Sampdoria 2-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : Chievo-Sampdoria 2-1, le pagelle di CalcioWeb – Successo a sorpresa del Chievo che ribalta la gara contro la Sampdoria, blucerchiati in vantaggi grazie alla rete di Quagliarella, poi la squadra di Maran gioca meglio e ribalta tutto prima con Castro e poi con Hetemaj, sono punti importantissimi per la salvezza, momento negativo per la Sampdoria. Chievo-Sampdoria 2-1, le pagelle di CalcioWeb Chievo: Sorrentino 6.5; Gobbi 5.5, Bani 6, Tomovic ...

Sampdoria-Inter - le PAGELLE : Icardi su tutti - nei blucerchiati nessuan sufficienza : SAMPDORIA Viviano 5,5: tiene in piedi la baracca nei primi 25 minuti, poi si fa travolgere anche lui dall'ondata nerazzurra. Totalmente incolpevole sui primi 4 gol, poteva evitare il poker di Icardi. ...

Sampdoria-Inter 0-5 - le PAGELLE di CalcioWeb : Sampdoria-Inter, le pagelle di CalcioWeb– Si è concluso l’anticipo domenicale valido per la giornata del campionato di Serie A tra Sampdoria e Inter. La squadra di Spalletti ha dominato la partita con un secco 5-0 con goal di Perisic e quaterna di Icardi. E’ forse la miglior partita stagione dei nerazzurri, la lotta Champions è apertissima. Sampdoria-Inter: le pagelle di CalcioWeb Sampdoria (4-3-1-2) Viviano voto 5: incassa vagonate di ...

Sampdoria-Inter 0-5 : PAGELLE e tabellino : Sampdoria-Inter, 29ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.