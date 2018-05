Pagelle Inter-Sassuolo 1-2 | Politano decisivo! Fantacalcio | i voti della partita

Pagelle / Inter-Sassuolo (1-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 37^ giornata) : Pagelle Inter-Sassuolo (1-2): Fantacalcio, i voti della partita, atteso anticipo della 37^ giornata del campionato di Serie A, programmata allo stadio San Siro.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:26:00 GMT)

Inter-Sassuolo - le Pagelle nerazzurre : Brozovic si salva - Icardi affonda i nerazzurri : HANDANOVIC 5 Beffato dalla punizione rasoterra di Politano. Poco lucido sul tiro di Duncan, poi non può nulla sullo 0-2 di Berardi. CANCELO 4 Bruttissima partita. Commette troppi errori sia in fase ...

Inter-Sassuolo 1-2 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/15 Spada/LaPresse ...

Giro d’Italia 2018 - le Pagelle della settima tappa : Elia Viviani interrompe la striscia vincente - Bennett perfetto : Terza volata del Giro d’Italia 2018, per la prima volta un vincitore diverso da Elia Viviani. Sam Bennett si è imposto nella Pizzo Calabro-Praia a Mare, settima frazione dell’edizione numero 101 della corsa rosa. Andiamo a vedere le pagelle ai protagonisti di quest’arrivo a ranghi compatti. pagelle settima tappa Giro d’Italia Sam Bennet, 9: nelle due puntate precedenti aveva sempre concesso a Viviani di prendergli la ruota. ...

Udinese-Inter 0-4 - le Pagelle : Rafinha e Icardi illuminano - un giocatore delude Video : E' terminato poco fa il lunch match tra Udinese ed Inter, valido per la trentaseiesima giornata di campionato. Vincono i nerazzurri, che dominano la partita e vanno al riposo dopo i primi quarantacinque minuti sul 4-0 grazie alle reti di Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero. L'Inter resta al quinto posto ma sale a 69 punti e si porta ad un punto da Roma e Lazio, che quest'oggi saranno impegnate rispettivamente nel posticipo contro il ...

Udinese-Inter 0-4 : le Pagelle di CalcioWeb : Una super Inter strapazza un Udinese rassegnata e senza gioco. I nerazzurri sperano in un passo falso di Roma e Lazio per poter sperare nella Champions, la squadra di Tudor è in netta difficoltà e rischia la retrocessione in Serie B. LE pagelle DI CalcioWeb: UDINESE (3-5-2): Bizzarri 5; Stryger Larsen 5,5, Danilo 5, Samir 5,5; Widmer 5, Fofana 5, Behrami 5 (29′ st Jankto s.v.), De Paul 5 (6′ st Barak 6), Alì Adnan 5,5; Balic 5, ...

Udinese-Inter - le Pagelle : Rafinha e Perisic dominano : pagelle INTER HANDANOVIC 6.5 Basta la parata su Lasagna, sul risultato di 0-1, per essere decisivo. CANCELO 6.5 Spinge tanto come al suo solito. L'Inter deve assolutamente riscattarlo dal Valencia. ...

Pagelle/ Inter-Juventus (2-3) : Spalletti rovina tutto nel finale. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : Pagelle Inter Juventus (2-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:51:00 GMT)

Pagelle/ Inter-Juventus (2-3) : Higuain da 8 - Cuadrado c’è. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : Fa tutto bene Luciano Spalletti durante Inter-Juventus, rovinando però quanto di buono fatto prima nel finale di gara. Il tecnico di Certaldo è infatti colpevole di aver effettuato dei cambi al termine del match che devastano completamente gli assetti della compagine nerazzurra, che perde quindi le geometrie e subisce le due reti che regalano i tre punti alla Vecchia Signora. Fuori Rafinha all’80esimo per Borja Valero e fuori Mauro Icardi ...

Inter-Juventus 2-3 - le Pagelle Perisic tosto - Cuadrado totale La partita|Sfottò sugli spalti : Una vita in 10 contro 11 e a lungo non si vede, ma Spalletti condanna l'Inter togliendo Icardi. Allegri trova un biglietto per l’inferno andata/ritorno. La lotta scudetto continua

Inter-Juventus 2-3 - le Pagelle : Icardi eroico - ecco chi è il peggiore Video : E' terminato poco fa l'anticipo della trentacinquesima giornata di campionato tra #Inter e #Juventus con la vittoria dei bianconeri per 3-2 in un match che lascera' molti strascichi polemici. Le reti di Douglas Costa nel primo tempo al 13', nella ripresa arrivano le reti di Icardi al 52' e l'autorete di Barzagli al 65' a ribaltare il risultato, ma la Juve non molla e in novanta secondi recupera grazie ai gol di Cuadrado e Higuain all'87' e ...

Pagelle/ Inter-Juventus (2-3) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 35^ giornata) : Pagelle Inter Juventus (2-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 23:33:00 GMT)

Inter-Juventus 2-3 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/24 Tano Pecoraro/LaPresseLaPresse/ ...

Inter-Juventus 2-1 : Pagelle e tabellino : Inter-Juventus, 35ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.