Padova | operai colpiti da colata bollente | 4 ustionati | 2 gravissimi

Padova - colata di metallo fuso investe operai in un’acciaieria : quattro sono gravissimi : Incidente sul lavoro alle Acciaierie Venete di Padova: un contenitore con oltre 90 tonnellate di metallo fuso è crollato su un gruppo di operai, forse a causa della rottura di un perno. quattro di loro sono stati investiti dagli schizzi incandescenti e sono ricoverati in gravi condizioni. Ancora in via di accertamento le cause.Continua a leggere