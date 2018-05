Padova | incendio alle Acciaierie Venete | 4 feriti

meteoweb.eu

(Di domenica 13 maggio 2018) Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti presso ledi Corso Francia aper un: le squadre sono accorse nel reparto fonderia per lo spegnimento di un rogo innescato dalla fuoriuscita incontrollata di materiale fuso. Quattro gli operai, soccorsi dal personale del Suem 118 e portati in ospedale con ambulanze ed elisoccorso. L’è stato spento e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza del reparto. L'articolo, 4Meteo Web.