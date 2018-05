Padova | colata bollente investe operai di un' acciaieria | 4 ustionati

Operai investiti da colata bollente in acciaieria a Padova : due gravissimi con ustioni sul 100% del corpo : Una colata bollente ha investito stamane quattro lavoratori delle Acciaierie Venete di riviera Francia nella zona industriale di Padova . I vigili del fuoco sono intervenuti alle 7,50 di stamane con 3 squadre che sono accorse nel reparto fonderia per lo spegnimento di un incendio innescato dalla fuoriuscita incontrollata di materiale fuso....

Padova - colata di metallo fuso investe operai in un’acciaieria : quattro sono gravissimi : Incidente sul lavoro alle Acciaierie Venete di Padova: un contenitore con oltre 90 tonnellate di metallo fuso è crollato su un gruppo di operai, forse a causa della rottura di un perno. quattro di loro sono stati investiti dagli schizzi incandescenti e sono ricoverati in gravi condizioni. Ancora in via di accertamento le cause.Continua a leggere