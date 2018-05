Padova | 4 operai investiti da una colata di acciaio liquido | due sono in gravissime

Imprenditore Padova no e moglie arrestati : decine di operai stranieri trattati come schiavi : PADOVA - I Carabinieri del Comando Provinciale di Padova stanno dando esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un Imprenditore operante nel settore agricolo nel comune di ...

Azienda di Padova cerca 25 operai da assumere - ma non li trova. Il titolare : "Si sono presentati in 4" : "Su 25 posizioni aperte, in due mesi e mezzo abbiamo potuto assumere solo 4 nuove figure, un problema che rallenta il nostro piano di investimenti e tiene ferma una rotativa da 10 milioni di euro". È questa la denuncia del patron di Grafica Veneta, Fabio Franceschi, che non si capacita delle difficoltà che la sua struttura di gestione del personale sta facendo nel reperire nuovi addetti alle rotative. La storia è raccontata ...