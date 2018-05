Ora è ufficiale | correranno in quattro per la poltrona di sindaco di Salso

E' ufficiale il divorzio Mancini-Zenit - Ora la nazionale : Roma, 13 mag. , askanews, Roberto Mancini e lo Zenit di San Pietroburgo si separano ufficialmente. La notizia è stata ufficializzata sul sito internet del club russo con il quale il tecnico jesino ...

Mancini - ufficiale la rescissione con lo Zenit. Ora è pronto per diventare ct : ROMA - Il primo passo ufficiale per l'approdo di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale è stato fatto. Il tecnico di Jesi ha rescisso il contratto che ancora lo legava , fino al 2020, allo ...

Maria De Filippi - ad Amici il momento che tutti aspettavano : Biondo ed Emma - 'Ora è ufficiale'. Chi sgancia la bomba : La bomba la lancia il settimanale Spy . Si parla di Amici 17 di Maria De Filippi , dove sarebbe nato un clamoroso amore: quello tra Biondo , all'anagrafe Simone Baldasseroni , ed Emma Muscat , coppia ...

Royal wedding - Harry non dimentica Lady Diana : la ricorderà così. Un’assenza pesante - quella dell’amata mamma - nel suo giorno speciale con Meghan Markle - ma con questo tributo sarà comunque presente. Decisione (Ora ufficiale) del principe : Lady Diana è ancora presente. Rivive nei gesti, nei ricordi dei figli ma anche in quelle che, se non fosse morta tragicamente più di vent’anni fa, la principessa chiamerebbe cognate. Kate Middleton, giusto per fare un esempio, ha presentato alla stampa il terzo Royal baby indossando un abito – rosso, comodo, appena sopra il ginocchio, firmato Jenny Packham – che ricorda in tutto e per tutto quello scelto da Diana nel 1984, ...

Rangers - Gerrard nuovo allenatore : Ora è ufficiale : Rangers, Gerrard- Tutto piuttosto rapido e clamoroso. Steven Gerrard è il nuovo allenatore dei Glasgow Rangers. Accordo raggiunto nei scorsi giorni e reso ufficiale pochi minuti fa. LE SUE PRIME PAROLE L’ex bandiera del Liverpool è parso carico e pronto alla nuova avventura: “So che in una squadra come questa bisogna vincere, voglio costruire un […] L'articolo Rangers, Gerrard nuovo allenatore: ora è ufficiale proviene da Serie ...

Back To You di Selena Gomez colonna sonOra di Tredici - ufficiale il nuovo singolo nella serie tv Netflix : Dopo i tanti rumors degli ultimi giorni è arrivata l'ufficialità su Back to You di Selena Gomez: questo è il titolo del primo singolo dal nuovo album della cantante, il successore di Revival, in uscita nei prossimi giorni. L'attrice sfrutterà il ritorno della serie tv Tredici su Netflix per promuovere il brano: per annunciare il titolo del suo nuovo singolo, Selena Gomez ha utilizzato il suo canale Instagram su cui risulta la persona più ...

Diventa ufficiale la data del OnePlus 6 : giorno - Ora e luogo della presentazione : Ufficializzata la data di presentazione di OnePlus 6, in programma per il 16 maggio nella città di Londra, alle ore 18 italiane. Esattamente un giorno prima, sempre nella capitale britannica, sarà la volta dell'annuncio europeo di Honor 10, altro top di gamma cinese che sta tenendo gli appassionati col fiato sospeso, per quanto riguarda soprattutto il prezzo di vendita e l'effettiva disponibilità all'acquisto del prodotto (se volete consultare ...

È ufficiale : Ora la Clerici lascia La prova del cuoco? : Ormai è praticamente ufficiale: Antonella Clerici lascia La prova del Cuoco, lo storico programma di cucina che conduce - ad eccezione di un breve periodo - fin dal suo lancio, avvenuto ben 18 anni fa.L'ufficialità, riporta il Messaggero, sarebbe arrivata dalla stessa Rai che avrebbe annunciato anche l'arrivo tra i fornelli del primo canale di Elisa Isoardi, che già aveva condotto il programma culinario dal 2008 al 2010 per sostituire proprio la ...

ufficiale : Ora la Clerici lascia La prova del cuoco : Ormai è praticamente ufficiale : Antonella Clerici lascia La prova del cuoco , lo storico programma di cucina che conduce - ad eccezione di un breve periodo - fin dal suo lancio, avvenuto ben 18 anni ...

Turtle Beach annuncia una collabOrazione con Knicks Gaming come nuovo partner audio ufficiale della NBA 2K League 2018 : Turtle Beach, compagnia leader nel settore audio, annuncia oggi una nuova collaborazione con Knicks Gaming come nuovo partner audio ufficiale della NBA 2K League 2018. L'accordo prevede che i giocatori dei Knicks Gaming useranno le cuffie da gioco Turtle Beach presso le strutture di allenamento, e le due compagnie stanno inoltre pianificando ulteriori attività per sottolineare il divertimento e le sfide che movimenteranno la stagione inaugurale ...

Juventus - Marotta : 'Addio di Buffon? AncOra nulla di ufficiale' : TORINO - ' Se da questa partita può dipendere il futuro di Allegri ? Non ci poniamo il problema ora: quello che conta è il presente, il futuro è secondario '. Così ai microfoni di Premium Sport l'ad della Juventus Giuseppe Marotta . ' Commozione per il probabile addio di Buffon ? Se si arrivasse alla decisione di terminare l'esperienza con la Juventus ci sarebbe da una parte il ...

Bertolasi - è l'Ora del ritorno La prima ufficiale a Gavirate : Sarà l'esordio stagionale dell'azzurra Sara Bertolasi, dopo il clamoroso annuncio del suo ritorno ai remi alcuni giorni fa, la grande novità che accenderà riflettori sulla gara regionale in programma ...

Honor 10 - pochi giorni ancOra per la presentazione ufficiale in Europa : Ci siamo, entro poco, il 15 maggio, conosceremo l’ultimo device della giovane Honor. Il modello in uscita ha una denominazione che raggiunge la numerazione dei “Grandi” nomi più blasonati, superando anche taluni. Una crescita numerica che nel caso specifico del Brand cinese equivale ad un costante L’Honor 10 sarà un vero Top di Gamma. Cugino dell’ultimo Huawei P20 (del quale a breve proporremo un’ulteriore ...

Il prossimo DLC di Dragon Ball FighterZ sarà Zamasu - Ora è ufficiale : Dopo diverse settimane di rumor, adesso è ufficiale: Zamasu sarà il prossimo DLC di Dragon Ball FighterZ! Una nuova scan della rivista giapponese V-Jump di Shueisha ha confermato il personaggio, che ora diventa ufficiale, svelandone anche le statistiche che avrà nel picchiaduro di Arc System Works targato Bandai Namco. Nello specifico, si tratta di Fused Zamasu, e non di Zamasu nella sua versione base - che è già incluso come personaggio ...