Operai investiti da colata bollente in acciaieria a Padova | due gravissimi con ustioni

Padova - 4 Operai investiti da una colata di acciaio liquido : due sono in gravissime condizioni. “Ustioni sul 100% del corpo” : sono in gravissime condizioni, con ustioni sul 100 per cento del corpo, due dei quattro operai investiti da una colata incandescente alle Acciaierie Venete, a Padova. L’incidente si sarebbe verificato a causa della rottura di alcuni supporti che sostengono i tubi nei quali scorre l’acciaio allo stato liquido. Secondo Il Gazzettino, contenevano 90 tonnellate di materiale. Alle 7.50 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti con 3 squadre ...