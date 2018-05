Oltre 10 minuti di applausi per il film di Alice Rohrwacher | film italiano in concorso a

Vino e alcol : Oltre un bicchiere in 24 ore accorcia vita di 30 minuti : Uno studio condotto in 19 Paesi ricchi rivela che bere oltre 6 bicchieri di Vino o alcol in una settimana accorcia la vita. Non superare il limite.

L'ALCOL ACCORCIA LA VITA?/ Ogni bicchiere Oltre il consentito fa vivere 30 minuti in meno : Bere troppo vino ACCORCIA la vita e uno studio pubblicato dalla rivista Lancet lancia l'allarme: chi beve 18 bicchieri di "rosso" alla settimana vivrebbe infatti in media 4-5 anni in meno...(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:15:00 GMT)

Oltre 14 ore d’attesa per un volo di 45 minuti : la disavventura dei viaggiatori a Palermo : I passeggeri costretti a scendere e dall'aereo già in pista e il volo rimandato di ora in ora fin al giorno successivo.Continua a leggere