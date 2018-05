Oggi il Gran Premio di Spagna Prima fila Mercedes | poi le due Ferrari

Giro d'Italia 2018 Oggi Tappa 9 - all'ombra del Gran Sasso : dove vederla in diretta tv e streaming - percorso e favoriti : Si conclude la prima settimana del Giro d'Italia 2018 con una Tappa che prevede il secondo arrivo in salita dell'edizione numero 101 , su tre totali, . Si partirà da Pesco Sannita e si arriva sul Gran ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Oggi salita veloce. Gran Sasso adatto agli scalatori - voglio segnali di crescita” : Fabio Aru ha concluso insieme ai migliori l’ottava tappa del Giro d’Italia 2018. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha superato al meglio l’insidiosa salita di Montevergine di Mercogliano, affrontata sotto la pioggia, e può guardare con più ottimismo alla durissima frazione di domani che porterà il gruppo in cima al Gran Sasso (Campo Imperatore). Il sardo ha analizzato così la sua situazione come riporta l’Ansa: “La ...

DIRETTA/ FOggia Salernitana (risultato live 1-0) info streaming video e tv : Meglio i granata ad inizio ripresa : DIRETTA Foggia Salernitana info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live allo Zaccheria nella 41^ giornata di Serie B (oggi 12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:09:00 GMT)

Maltempo in Germania : piOggia e grandine danneggiano le abitazioni e allagano le strade : Forti tempeste si sono abbattute sulla Germania negli ultimi giorni. I vigili del fuoco hanno risposto a migliaia di emergenze, che andavano dagli allagamenti degli appartamenti fino all’impraticabilità delle strade. Fortunatamente il forte Maltempo non ha provocato feriti. Forti piogge, vento e grandine hanno colpito gran parte del Paese, soprattutto il nord risulta il più provato. Proprio a nord, i vigili del fuoco hanno risposto a quasi 2.000 ...

Voti pilotati al Grande Fratello? Tutto quello che si sa ad Oggi 11 Maggio Video : Dall’uscita di Aida Nizar dalla casa del Grande Fratello non si placano sul web le polemiche sulla regolarita' del televoto del GF15, tanto che anche Striscia la Notizia [Video]si è occupata dell’argomento. Barbara D’Urso è tornata a difendersi dalle accuse precisando che non ci sono state irregolarita' perché taroccare una percentuale del 51% sarebbe impossibile. Ma perché allora sui social continua a mettersi in dubbio la correttezza del ...

Voti pilotati al Grande Fratello? Tutto quello che si sa ad Oggi 11 Maggio : Dall’uscita di Aida Nizar dalla casa del Grande Fratello non si placano sul web le polemiche sulla regolarità del televoto del GF15, tanto che anche Striscia la Notizia si è occupata dell’argomento. Barbara D’Urso è tornata a difendersi dalle accuse precisando che non ci sono state irregolarità perché taroccare una percentuale del 51% sarebbe impossibile. Ma perché allora sui social continua a mettersi in dubbio la correttezza del televoto? Ecco ...

Grande Fratello 2018 : sponsor in fuga. BellaOggi Italia interrompe ogni collaborazione - Aran Cucine e Salumi Beretta si dissociano : Barbara D'Urso - Grande Fratello 2018 Mentre sui social spopola l’hashtag #AdiosGF15 dopo l’eliminazione di Aida Nizar, c’è chi ha pensato bene di salutare e interrompere ogni collaborazione con il Grande Fratello 2018. In questo caso non c’entra l’uscita di scena della spagnola, ma quanto di imbarazzante mostrato dai concorrenti in queste prime settimane di reclusione nella Casa. Il bullismo e la violenza ...

Grande Fratello 2018 - sponsor in fuga/ Da BellaOggi ai Beretta : colpa del bullismo di Baye Dame & soci : sponsor in fuga dal Grande Fratello 2018: con tanto di comunicati ufficiali gli sponsor “BellaOggi Italia”, “Fratelli Beretta” e “Aran Cucine” hanno preso le distanze da bullismo e violenza... in queste ore tre degli sponsor presenti in casa hanno detto no a questo clima di violenza e bullismo visto in queste settimane e hanno ufficialmente preso le distanze da quanto sta accadendo in casa e in tv, settimana dopo settimana.

Grande Fratello 15 : gli sponsor in fuga dal reality. Il comunicato stampa di Bella Oggi : Il Grande Fratello 15 al centro della bufera: gli sponsor principali del reality di canale 5 sono in fuga! Non accettano che atti di bullismo possano passare come la normalità e si dissociano dal programma condotto da Carmelita D’Urso. Grande Fratello 15: il comunicato stampa di Bella Oggi Uno tra gli sponsor più rappresentativi del reality è l’azienda di Make Up, Bella Oggi. Ieri sera ha postato sulla piattaforma di Mark Zuckerberg (facebook) ...

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 10 maggio 2018 : Cancro stanchissimo - Pesci grandi occasioni : Oroscopo di Paolo Fox di Oggi 10 maggio 2018, previsioni segno per segno: Gemelli condizione pesante al momento, Capricorno in netta ripresa, Sagittario limitato in questo periodo.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:24:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Mariana e Simone Coccia nella bufera : piOggia di critiche da Danilo - Lucia e Luigi : Grande Fratello 2018, ancora tensioni nella Casa. Simone Coccia criticato da Danilo e Lucia; ancora scontri tra Mariana Fallace e Luigi Favoloso dopo la puntata(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:33:00 GMT)

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. PiOggia da nord a sud anche nei prossimi giorni : L'ondata di Maltempo che da alcune ore sta flagellando la penisola mette a dura prova soprattutto alcune regioni come la Toscana e la Sardegna. tuttavia, come ribadisce la protezione Civile, le piogge ...

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. PiOggia da nord a sud anche nei prossimi giorni : Alcune zone del Pisano invase da mezzo metro d'acqua. Allerta frane in Campania, violento nubifragio nel Foggiano. Nel Bellunese un manto di ghiaccio dopo una...

Grande Fratello 2018 diretta streaming 8 maggio - quarta puntata : info social - televoto e blOgging : Gli avvenimenti della Casa saranno raccontati live grazie a: la diretta streaming dalla Casa che si arricchirà di una seconda regia. Gli utenti potranno scegliere e alternare i segnali video da due ...