Oggi è la Festa della Mamma

La Festa della mamma è per tradizione in Italia la seconda domenica del mese. Si celebra in tutto il mondo, e, per quanto gli italiani siano spesso tacciati di eccessivo attaccamento alla madre, hanno ereditato questa Festa, ma non l'hanno creata. Il merito è della statunitense Anna Jarvis, che, celebrando anche l'impegno civile della madre a favore di altre donne e cogliendo precedenti suggestioni della stessa, si batté per

La seconda domenica di maggio è il giorno in cui tradizionalmente si festeggia la mamma, almeno da noi, Perché nel mondo le tradizioni sono molto diverse. Mamma è una delle parole con origine più antica, ma la sua Festa, in Italia, è arrivata negli anni Cinquanta grazie a un sindaco di Bordighera. ORIGINE della Festa La fondatrice del Giorno della mamma negli Usa è considerata Anna Jarvis: il memoriale fatto per sua madre nel 1908 divenne Festa

FEDEZ e CHIARA FERRAGNI sono tornati in ITALIA insieme al piccolo LEONE: in attesa che la loro nuova casa sia pronta, soggiorneranno nella suite di un hotel a cinque stelle.

Un poderoso ciclone Nord-Atlantico entro la serata di domenica raggiungerà l'Italia, interessando inizialmente le regioni di Nord-Ovest. Il tempo non migliorerà neppure la prossima settimana. Temperature in graduale diminuzione a partire da domenica e soprattutto da lunedì con valori termici diurni che torneranno sotto i 20 gradi su moltissime città.

Festa della mamma sotto la pioggia. Nel corso del fine settimana – riferisce il team del sito www.iLMeteo.it – il tempo subirà un ulteriore peggioramento a causa dell'arrivo di un ciclone di origine islandese che raggiungerà l'Italia dal tardo pomeriggio/sera di domenica. Se sabato i temporali colpiranno soprattutto le Alpi, le Prealpi, tutto l'Appennino centro-meridionale, il

Il 9 maggio si ricorda la storica dichiarazione di Robert Schuman del 1950, considerata l'atto di nascita dell'Unione. Il 2018 è "l'anno europeo del patrimonio culturale". Una scelta che vuole