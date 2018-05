Nuovo faccia a faccia per un premier politico

Al Bano contro il gossip (di Nuovo) : "È una schifezza umana - che si facciano i ca**i loro" : Al Bano usa il gossip o il gossip usa Al Bano? Bella domanda. Da anni le vicende di Cellino San Marco occupano pagine di giornali, copertine e spazi televisivi. Non che i suoi protagonisti si risparmino tra riferimenti social, provocazioni, interviste e interventi in trasmissioni televisive. Tant'è che la situazione potrebbe essere sfuggita di mano al Carrisi che ora attacca con durezza il mondo del gossip: "Non si chiama più gossip, si ...

Si affaccia per Huawei P9 il Nuovo aggiornamento B502 : cosa cambierà a maggio? : Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere per i tanti utenti che hanno puntato su un Huawei P9 in questi due anni di vita del device. Premesso che lo smartphone non riceverà l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, come ho avuto modo di confermarvi non molto tempo fa su queste pagine, resta da capire se ci saranno o meno i presupposti per accogliere quantomeno parte delle funzionalità dell'interfaccia EMUI 8.0, di cui si è tanto ...

Honor 7X - Nuovo aggiornamento e sblocco facciale - : Honor COMUNICATO STAMPA Milano, 3 Maggio, 2018 " Honor, il brand leader nel mondo degli smartphone online, ha annunciato a partire da oggi l'ultimo aggiornamento dell'interfaccia utente EMUI 8.0 ...

“Olio bollente in faccia a quella”. Grande Fratello choc. Stavolta è troppo : il reality ha preso una piega preoccupante. E (di Nuovo) lui finisce sotto accusa : Al Grande Fratello sembra che tutta la situazione sia completamente fuori controllo. In attesa della diretta della terza puntata, sono già tanti i problemi per la produzione. Il polverone in settimana è stato altissimi a causa di diverse situazioni critiche. Sono tanti i provvedimenti annunciati da Barbara D’Urso, mentre continuano le azioni di bullismo contro Aida Nizar. Durante una conversazione in giardino, il ...

Diamo un’occhiata al Nuovo look dell’interfaccia web di Gmail - in roll out da oggi : Dopo l'annuncio delle settimane scorse inizia oggi il roll out della nuova interfaccia web di Gmail. Scopriamo insieme le novità che renderanno l'applicazione ancora più comoda da utilizzare. L'articolo Diamo un’occhiata al nuovo look dell’interfaccia web di Gmail, in roll out da oggi proviene da TuttoAndroid.

Non solo faccia o cuore - da oggi è possibile un Nuovo - impensabile - trapianto : Il primo trapianto totale di pene del mondo Un soldato ferito gravemente da un'esplosione in Afghanistan ha fatto la storia con il primo trapianto totale di pene e scroto del mondo. L'uomo senza nome, la cui nazionalità non è stata rivelata, rimane in ospedale dopo l'intervento di 14 ore presso il ' John Hopkins Hospital ' di Baltimora , Maryland. Tuttavia, si sta ...

M5S chiude (di Nuovo) la porta in faccia a Silvio Berlusconi. Il capogruppo Danilo Toninelli : "Mai con il Cav - non siamo autolesionisti" : Il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Danilo Toninelli, ribadisce il no dei pentastellati a Silvio Berlusconi: "È impossibile - ha detto a Rtl 102.5 - perché ha fatto fallire il paese e lo dimostrano 24 anni della sua carriera politica. E poi ci sono divergenze politiche enormi. Non siamo autolesionisti".Ma il Movimento che cosa preferirebbe? Toninelli non ha risposto: "Non posso rispondere perché andrei a pestare i piedi ...

Nuovo striscione su facciata Comune «Via quando sparirà usura di Stato» : «Questa scritta sarà tolta quando ci toglieranno il debito ingiusto»: così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha presenziato alle operazioni di allestimento di un Nuovo...

Nuovo striscione su facciata Comune 'Via quando sparirà usura di Stato' : ... 'Un debito che, se costretti ad onorarlo, inciderebbe negativamente sui servizi erogati da questo Comune e, di riflesso, sull'economia di ogni cittadino napoletano'.

Gmail - Nuovo design per la versione web/ Google rinnova interfaccia e funzionalità : cosa cambierà : Gmail, nuovo design per la versione web: Google rinnova interfaccia e funzionalità, cosa cambierà. Le ultime notizie sulla casella di posta del colosso di Mountan View(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:36:00 GMT)

Si affaccia per Asus ZenFone 3 Max il Nuovo aggiornamento 101 : prime news emerse : Siamo ancora in ritardo per quanto concerne lo sbarco di Android Oreo, ma a quanto pare nelle prossime ore dovremmo toccare con mano un nuovo aggiornamento per il cosiddetto Asus ZenFone 3 Max. A circa un mese di distanza dall'ultima patch ottimizzata per questo specifico device, infatti, oggi 19 marzo viene segnalata dai primi fortunati la disponibilità di un ulteriore pacchetto software, la cui sigla numerica termina con "101". Come ...

Bufala Nuovo codice della strada con autovelox in tangenziale e guida con telefonino a maggio - facciamo chiarezza : Ci ritroviamo oggi al cospetto della Bufala sul nuovo codice della strada che fa riferimento ad autovelox in tangenziale e a nuove sanzioni per chi guida con telefonino: i primi entreranno in vigore da maggio, anzi no, definitivamente da luglio mentre le nuove multe per smartphone a partire da martedì. Peccato sia l'ennesima fake news in circolazione, in queste ore su WhatsApp, Facebook e Twitter e che in realtà avevamo già imparato a conoscere, ...