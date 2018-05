Nuove proposte contro il Viagra taroccato

F1 - cancellate le penalizzazioni in griglia dal 2021? Le Nuove proposte per cambiare le regole : Nuova rivoluzione attesa in Formula Uno. I vertici della massima categoria automobilistica vorrebbero infatti eliminare le penalità sulla griglia di partenza a partire dal 2021, anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento. Ross Brawn è contrario all’elevato numero di penalità che i piloti ricevono per la sostituzione delle varie componenti delle monoposto come la power unit e il cambio. Il direttore di gara Charlie Whiting ha ...

Lunedì Nuove consultazioni in un giorno - Mattarella : “Per valutare altre proposte dei partiti” : «A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di governo. Nei giorni scorsi è tramontata anche la possibilità di una intesa tra il M5s e il Pd.Il presidente Mattarella svolgerà nuove consultazioni, in un’unica giornata, quella di Lunedì, per verificare se i partiti...

F1 - le Nuove regole proposte da Liberty inconciliabili : ora l’addio della Ferrari diventa concreto : Il dato è tratto. Nella giornata appena trascorsa Liberty Media ha presentato ai team le nuove linee guida della Formula Uno, relative al 2021. I gestori americani stanno cercando in ogni modo di cambiare il Circus per renderlo, a proprio giudizio, più spettacolare ed appetibile soprattutto alle nuove generazioni. Per questo, in occasione del weekend in Bahrein (dove è in programma il 2° round iridato), il Presidente Chase Carey e il direttore ...