‘Non ho mai avuto la mia età’ | il nuovo libro di Distefano

Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati : ‘Non mi hai mai amata’ : “Monte non mi ha mai amata e credo anche che non sia stato del tutto sincero con me”. A sorpresa Paola Di Benedetto annuncia la fine della love story con Francesco Monte dalle pagine di Chi in edicola mercoledì 9 maggio. Malgrado di recente la modella avesse smentito i rumor sulla crisi di coppia, ora vuota il sacco e ammette che con molta probabilità l’ex tronista non ha dimenticato la sua ex Cecilia Rodriguez: Oggi posso dire ...

Paola Di Benedetto e la crisi con Monte : ‘Non mi ha mai detto ti amo’ : Nessuna crisi con Francesco Monte stando a quel che Paola Di Benedetto ha dichiarato al settimanale DiPiù. Malgrado le voci di un momento di difficoltà tra lei e il fidanzato, la modella ed ex naufraga de L’isola dei famosi ha spiegato che in realtà le cose vanno più che bene e che se ogni tanto sono lontani è solo per questioni lavorative: “La storia va benissimo. Da quando sono tornata in Italia non ci siamo mai lasciati. Ci ...

Temptation Island - Georgette Polizzi : ‘Non avrei mai pensato di trovarmi in sedia a rotelle’ : “Tutto avrei pensato nella mia vita tranne di trovarmi costretta su di una sedia rotelle incapace di gestire e sentire il mio corpo”: questa la confessione di Georgette Polizzi pochi giorni dopo il suo ricovero in neurologia. L’ex protagonista dell’edizione 2016 di Temptation Island ha infatti così rivelato via social network ai fan che non è più in grado di camminare. Tuttavia, la showgirl non si arrende e ha promesso ...