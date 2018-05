Non è l' Arena puntata 13 maggio | ospiti e anticipazioni con Massimo Giletti

Non è l'Arena - Nunzia De Girolamo inviata. Ma resta esponente di Forza Italia : Da esponente politico ospite in studio ad inviata speciale. Se l’ultima campagna elettorale ha visto tanti volti della tv e del giornalismo tentare l’avventura in Parlamento, a Non è l’Arena avviene il percorso inverso, con Nunzia De Girolamo spedita in Sicilia da Massimo Giletti.Sullo sfondo un argomento che il talk di La7 sta affrontando da tempo, ovvero la vicenda relativa alle sorelle Napoli di Mezzojuso, minacciate dalla mafia e vittime ...

Massimo Giletti - 'Non è l'Arena' sfiora il 7% : La7 gode - ascolti clamorosi : Gli ascolti premiano Massimo Giletti . L'ultima puntata di Non è l'Arena su La7 ha raccolto 1,303 milioni di telespettatori per uno share del 6,9%, dato clamoroso da 'distribuire' su temi e ospiti del ...

Massimo Giletti - a Non è l'arena il trans Manila Gorio : imbarazzo in diretta : "L'intervento di cambio sesso può essere molto rischioso". A ricordarlo a Massimo Giletti, a Non è l'arena, è Manila Gorio, trans pugliese nato Tonino GiangreGorio diventato famoso in quanto "amica di Patrizia D'Addario", ai tempi degli scandali sessual-giudiziari che hanno travolto Silvio Berlusconi. Da Giletti, però, la politica non c'entra: il conduttore di La7 punta l'obiettivo sulle vicende più intime e private della sessualità, quelle più ...

Anticipazioni Non è L’Arena su La7 - ospiti : Daniela Santanché e Rosario Crocetta : Le Anticipazioni di Non è L’Arena, su La7, annunciano, come ospiti della nuova puntata del programma di Massimo Giletti: Daniela Santanché e Rosario Crocetta. Al centro dell’appuntamento con il noto programma televisivo della Rete di Urbano Cairo vi sarà la Sicilia, una terrà molto cara al giornalista e conduttore. Spesso, infatti, proprio questa Regione è stata oggetto di numerose inchieste e di altrettanti talk. Cosa accadrà nello ...

Che tempo che fa - Non è l'Arena e Le Iene. Lo strano cross-over della domenica sera : Non capita spesso di ritrovarsi tre programmi televisivi in onda in contemporanea che parlino, direttamente o indirettamente, l’uno dell’altro.La curiosa catena televisiva è andata in scena domenica sera, quando Che tempo che fa, Non è l’Arena e Le Iene si sono passati il testimone, in una sorta di cross-over di temi e argomenti davvero curioso.prosegui la letturaChe tempo che fa, Non è l'Arena e Le Iene. Lo strano cross-over della ...

Non è L'Arena : Anticipazioni Puntata 29 Aprile 2018 : E' possibile vedere 'Non è L'Arena' anche in streaming sul sito ufficiale di La 7 , mentre sui social è sempre possibile interagire e commentare grazie agli account di Facebook e Twitter .

Anticipazioni Non è L’Arena La7 - ospiti 29 aprile 2018 : Toni Capuozzo e Alba Parietti : Secondo le Anticipazioni di Non è L’Arena su La7 gli ospiti della puntata di domenica 29 aprile 2018 saranno, fra i vari giornalisti e personaggi politici: Toni Capuozzo e Alba Parietti. Di quali temi si occuperà Massimo Giletti all’interno del nuovo appuntamento con la trasmissione in onda sul canale 7 del digitale terrestre dalle 20:30 circa? A quanto pare in studio si parlerà di politica fra vitalizi e reddito di ...

Massimo Giletti - colpo clamoroso : Toni Capuozzo a Non è l'arena : E' ancora la politica, come è ovvio che sia, l'argomento centrale in questa lunga fase post-elettorale. La lunga ricerca di un governo è il tema di Non è l'arena in onda domani domenica 29 aprile alle ...

Non è l'Arena - Landolfi si scusa in diretta per lo schiaffo a Lupo : 'Ha fatto più male a me che a lui' : Si è conclusa con le scuse in diretta dall'ex ministro Mario Landolfi al giornalista Danilo Lupo, nello studio di 'Non è l'Arenà, la vicenda dello schiaffo del primo al secondo. Ieri sera Lupo, ...

Non è l'Arena - dopo lo schiaffo Landolfi incontra Lupo/ Video - “Fa più male a me…” - faccia a faccia da Giletti : Non è l'Arena, dopo lo schiaffo Mario Landolfi incontra Dario Lupo: “Fa più male a me…”, faccia a faccia da Massimo Giletti, ecco la proposta del giornalista.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:18:00 GMT)

Massimo Giletti - colpo a Non è l'arena : in studio Mario Landolfi - l'ex ministro che ha preso a schiaffi l'inviato del programma : La scorsa settimana ha fatto il giro d'Italia il video del giornalista di Non è l'arena , Daniele Lupo , aggredito dall'ex ministro Mario Landolfi . Incalzato sui vitalizi, Landolfi ha risposto con un ...

Non è l’Arena - Mario Landolfi si scusa : “Quello schiaffo fa e farà più male a me” : Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, a Non è L’Arena, Mario Landolfi si è scusato per lo schiaffo dato al giornalista della trasmissione di Massimo Giletti. L’ex Ministro ha detto: “Quello schiaffo fa e farà più male a me” ed aggiunto di aver commesso “un gesto esecrabile“. Non è L’Arena, Mario Landolfi in studio: le scuse dell’ex ministro Annunciato, atteso, ma soprattutto al centro di un vero ...

Non è l'Arena - Danilo Lupo ritira la querela contro Mario Landolfi : "Ma dia i soldi ai cronisti minacciati" : Pace fatta. Dopo lo schiaffo rifilato dall’ex ministro all’inviato de Non è l’Arena, Mario Landolfi e Danilo Lupo si sono chiariti in “diretta” (domenica sera la dicitura non appariva sopra al logo di La7) nel corso del nuovo talk sui vitalizi agli ex parlamentari messo in piedi da Massimo Giletti.Landolfi aveva immediatamente scritto una lettera di scuse alla redazione, chiedendo al conduttore di intervenire in puntata. “Ho chiesto di ...