Nome premier entro 48 ore

Premier terzo più vicino che mai : "48 ore per il Nome" : Premier terzo più vicino che mai. Dal Pirellone dove Lega e M5s lavorano da ieri per chiudere il contratto di governo trapela da fonti 5 Stelle che si è vicini anche all'intesa sul nome della personalità di alto profilo che dovrà ricoprire la carica di Premier nel futuro governo gialloverde. Si parla di uno-due giorni, 48 ore, per il nome di un Premier terzo non tecnico. L'ipotesi della staffetta a Palazzo Chigi tra Di Maio e Salvini sarebbe ...

In corso il tavolo M5S-Lega - si allungano i tempi per il Nome del premier : Al 23esimo piano del «Pirellone», sede della Regione Lombardia, è ripresa la trattativa tra le delegazioni di M5S e Lega per provare a far partire un Governo a oltre 70 giorni dalle elezioni. L’obiettivo è chiudere entro stasera il programma per un esecutivo giallo-verde ma il nodo da sciogliere resta l’indicazione del premier (e, a cascata, dei ministri) da proporre al presidente della Repubblica...

Ancora stallo sul Nome del premier : Più semplice invece l'intesa sui dicasteri , che dovrebbe prevedere la seguente spartizione: Giustizia, Economia, Esteri e Difesa potrebbero essere affidati a nomi scelti da Di Maio, mentre alla Lega ...

Mattarella mette i paletti : prima il Nome del premier - poi la lista dei ministri : Non sarà un problema per il Quirinale se anche domenica, data proposta dagli stessi leader per chiudere l’accordo, verrà chiesto un rinvio. Non aveva messo Mattarella quella scadenza e...

Governo : rebus premier - in M5S dubbi su Nome terzo - torna ipotesi Di Maio (3) : (AdnKronos) – Tra i nomi esterni che circolano in queste ore, tornano quelli dell’ex presidente dell’Istat ed ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini; agli Esteri, ammesso che la casella non venga occupata da Di Maio, il diplomatico Giampiero Massolo, che rumors volevano in corsa per la premiership, voce smentita seccamente dai 5 Stelle. Tra le ‘quote rosa’ di un possibile Governo giallo-verde, stando al toto-nomi ...

Governo : rebus premier - in M5S dubbi su Nome terzo - torna ipotesi Di Maio : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Ieri era la soluzione, ma oggi inizia già a vacillare. Oltre a non avere un premier terzo nel cassetto -“di alto profilo, non un tecnico e con una chiara impronta politica” l’identikit tracciato- nel M5S crescono i dubbi sul nome da individuare per affidargli il mandato a formare il Governo. E anche se la garanzia potrebbe essere quella di un ruolo forte di Salvini e Di Maio in una sorta di ...

Nuovo vertice Lega- M5S. Idea 'Premier terzo' - spunta il Nome di Massolo : Presidente di Fincantieri, dal 2017 è anche presidente dell'Ispi, Istituto di politica internazionale. Un curriculum di assoluta garanzia per il Capo dello Stato, Bruxelles e le cancellerie mondiali. ...

“Premier terzo” - spunta il Nome di Massolo| : Convergenza tra Lega e Cinque Stelle sul diplomatico presidente dell’Ispi Resta in campo anche Belloni. Lo schema: Interno alla Lega e Esteri al M5S