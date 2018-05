Nicolas Cage nella prima immagine del thriller Between Worlds

THE WEATHER MAN - L'UOMO DELLE PREVISIONI/ Su Rai Movie il film con Nicolas Cage (oggi - 12 maggio 2018) : The WEATHER Man - L'UOMO DELLE PREVISIONI, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 12 maggio 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Michael Caine e Nicholas Hoult, alla regia Gore Verbinski.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:05:00 GMT)

VENDETTA : UNA STORIA D'AMORE - SU RETE 4/ Info streaming del film con Nicolas Cage (oggi - 1 maggio 2018) : Su RETE 4 va in onda in prima tv il film “VENDETTA: Una STORIA D’Amore” diretto da Johnny Martin. Nel cast vediamo: Nicolas Cage, Don Johnson e Anna Hutchison.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:20:00 GMT)

Lord of War - su Cielo/ Info streaming del film diretto da A.Niccol - nel cast Nicolas Cage (oggi - 1 maggio) : Lord of War, su Cielo: il film tratto da "Finché c'è guerra c'è speranza" è stato diretto e scritto da Andrew Niccol, nel cast troviamo Nicolas Cage ed Ethan Hawke. (oggi, 1 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:12:00 GMT)

LORD OF WAR - SU CIELO/ Curiosità sul film diretto da Andrew Niccol - nel cast Nicolas Cage (oggi - 1 maggio) : LORD of War, su CIELO: il film tratto da "Finché c'è guerra c'è speranza" è stato diretto e scritto da Andrew Niccol, nel cast troviamo Nicolas Cage ed Ethan Hawke. (oggi, 1 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:12:00 GMT)

Lord of War - su Cielo / Film diretto e scritto da Andrew Niccol - nel cast Nicolas Cage (oggi - 1 maggio 2018) : Lord of War, su Cielo: il Film tratto da "Finché c'è guerra c'è speranza" è stato diretto e scritto da Andrew Niccol, nel cast troviamo Nicolas Cage ed Ethan Hawke. (oggi, 1 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:25:00 GMT)

VENDETTA : UNA STORIA D'AMORE/ Su Rete 4 il film con Nicolas Cage (oggi - 1 maggio 2018) : Su Rete 4 va in onda in prima tv il film “VENDETTA: Una STORIA D’Amore” diretto da Johnny Martin. Nel cast vediamo: Nicolas Cage, Don Johnson e Anna Hutchison.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:39:00 GMT)

Nicolas Cage è pronto a ritirarsi dalla recitazione : tra 3 o 4 anni cambierà mestiere - Best Movie : Non sappiamo da dove prenda tutta questa inesauribile energia, ma sappiate comunque che non durerà ancora a lungo, dato che il nostro sta ormai pensando al suo ritiro dal mondo della recitazione! Ha ...

Il mistero dei Templari – National Treasure : cast - trama e curiosità del film con Nicolas Cage : Venerdì 20 aprile, a partire dalle 21.25, va in onda su Italia Uno Il mistero dei Templari – National Treasure, film diretto da Jon Turteltaub che vanta anche la presenza nel cast oltre che di Nicolas Cage anche di Diane Kruger (che di recente ha cambiato fidanzato) e Sean Bean, l’indimenticabile Ned Stark di Game of Thrones (e che ogni tanto si diverte a mandare in confusione i fan con qualche dichiarazione sconvolgente). Il mistero ...

Nicolas Cage ha dilapidato 125 milioni di dollari : le spese pazze in cui ha buttato il suo patrimonio : Ahi ahi, ma cosa combina Nicolas Cage? Pare che l’attore abbia degli hobby e dei gusti molto particolari e soprattutto non sia un grande esperto di economia: scopri cos’è successo nel video! [arc id=”0e50d77f-4fb6-4ff4-a179-6bab00290a6a”] Nicolas Cage non è certo l’unica star che si concede delle spese pazze: nella gallery qui sotto ti raccontiamo gli acquisti più strani delle celeb! Le spese pazze delle star: ph: ...

Il mistero dei Templari – National Treasure : cast - trama e curiosità del film con Nicolas Cage : Venerdì 13 aprile, a partire dalle 21.25, va in onda su Italia Uno Il mistero dei Templari – National Treasure, film diretto da Jon Turteltaub che vanta anche la presenza nel cast oltre che di Nicolas Cage anche di Diane Kruger (che di recente ha cambiato fidanzato) e Sean Bean, l’indimenticabile Ned Stark di Game of Thrones (e che ogni tanto si diverte a mandare in confusione i fan con qualche dichiarazione sconvolgente). Il mistero ...

Il mistero dei Templari – National Treasure : cast - trama e curiosità del film con Nicolas Cage : Venerdì 13 aprile, a partire dalle 21.25, va in onda su Italia Uno Il mistero dei Templari – National Treasure, film diretto da Jon Turteltaub che vanta anche la presenza nel cast oltre che di Nicolas Cage anche di Diane Kruger (che di recente ha cambiato fidanzato) e Sean Bean, l’indimenticabile Ned Stark di Game of Thrones (e che ogni tanto si diverte a mandare in confusione i fan con qualche dichiarazione sconvolgente). Il mistero ...

IL PRESCELTO/ Su Iris il film con Nicolas Cage e Ellen Burstyn (oggi - 7 aprile 2018) : Il PRESCELTO, il film in onda su Iris oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Ellen Burstyn, Keith Van, alla regia Neil La Bute. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:47:00 GMT)

Windtalkers - Rai Movie/ Nel cast Nicolas Cage e Adam Beach : info streaming e trama (oggi - 24 marzo 2018) : Windtalkers, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 24 marzo 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Adam Beach e Christian Slater, alla regia John Woo. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 20:40:00 GMT)

Ghost Rider - Tv8/ Nel cast Nicolas Cage e Eva Mendes : info streaming e trama (oggi - 24 marzo 2018) : Ghost Rider, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 24 marzo 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Eva Mendes e Sam Elliott, alla regia Mark Steven Johnson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 20:37:00 GMT)