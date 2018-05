Netta di Israele | le curiosità sulla vincitrice dell’Eurovision 2018

Israele vince l'ESC2018 con Netta : Italia quinta - con Meta e Moro terzi al televoto : Dopo Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro non riescono a vince re l'Eurovision Song Contest 2018 con "Non Mi Avete Fatto Niente" ma conquistano il pubblico europeo che li piazza al terzo posto del televoto .prosegui la lettura Israele vince l'ESC2018 con Netta : Italia quinta , con Meta e Moro terzi al televoto pubblicato su TVBlog.it 13 maggio 2018 00:50.

Contro il boicottaggio Netta di Israele vola verso il podio a Lisbona con Toy e il suo K-Pop (video) : La sua esperienza all'Eurovision 2018 è stata segnata dalla discussione intorno al boicottaggio promosso dagli attivisti del movimento Bds (Boycott, Dinsinvestment and Sanctions), ma l'imposizione di Netta di Israele come favorita nei pronostici per la vittoria ha spinto la cantante a superare l'ostracismo di una parte del pubblico. Come riportato da Times of Israel, la cantante che rappresenta Israele all'Eurovision è stata oggetto di una ...