Netta Barzilai | tutto sulla vincitrice dell' Eurovision Song Contest 2018

Eurovision Song Contest - vince l’israeliana Netta Barzilai. Quinto posto per Meta e Moro : La Champions League della musica, nell’edizione 2018, se l’è aggiudicata Netta Barzilai, la cantante che rappresentava Israele all’Eurovision Song Contest di Lisbona. Venticinque anni, ex maestra d’asilo e anche ex militare, Barzilai è alla prima esperienza musicale: non ha mai pubblicato un album prima d’ora. Non ci poteva essere debutto migliore per Netta, che si è presentata all’Europa con Toy, un brano che ...