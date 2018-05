Neppure con i fichi secchi le nozze di Harry e Megan : Secondo i neofiti della politica il problema è l'economia. Invece, l'Italia è vittima di prepotenza e arroganza. Di alunni vigliacchi che umiliano professori deboli. Di processi interminabili. Di chi ...

Silvio Berlusconi - il raptus sul governo Lega-M5s : 'Non gli darei Neppure un dito' : Ha tirato la corda finché ha potuto Silvio Berlusconi , almeno fino a quando non gli è stato chiaro che ormai l'accordo tra Lega e M5s sarebbe andato avanti comunque, col rischio di farsi travolgere ...

Debito pubblico : consoliamoci. Neppure quello degli altri paesi sarà mai estinto : Come per il re nudo qualche voce isolata sta cominciando a ribadire quello che abbiamo umilmente riportato nei nostri precedenti incontri. Non solo il Debito pubblico italiano non sarà mai estinto ma ...

Brindisi : parla al telefono mentre guida - con un bimbo in braccio e non ha Neppure la patente : Record di violazioni del codice della strada per un uomo di 35 anni che è stato fermato dalla Polstrada alle porte della città di Brindisi. guidava "tranquillamente" un autocarro senza cintura, senza patente, parlando al cellulare e con un bimbo sulle gambe.Continua a leggere

Liberi e Uguali Neppure chiamati alle consultazioni : non hanno i numeri per costituire un gruppo autonomo : Liberi e Uguali, ovvero il partito che sognava il 10% e si è dovuto accontentare del 3% e spicci. Un fiasco totale , quello del partitino di Pietro Grasso , Laura Boldrini , Massimo D'Alema e ...

Senato - scontro M5S-Pd : ai dem Neppure un questore. Taverna - La Russa - Calderoli e Rossomando vicepresidenti : La tensione riguarda anche la Camera dove il rischio per i dem, senza una intesa politica, è di non incassare neppure un questore. Né alla Camera né al Senato. 'Un fatto inaudito per la principale ...