‘Ndrangheta | viaggio a San Luca | nessun candidato sindaco dopo 5 anni “Inutile | siamo in

(Di domenica 13 maggio 2018) Il 10 giugno a Sannon si voterà. Nel comune in provincia di Reggio Calabria,cinquedi commissariamento, non è stata depositataa lista. Sabato alle 12, infatti, è scaduto il termine per la presentazione di liste e candidati ma, a parte gli impiegati comunali, nel palazzo dell’ente non c’erao. I modelli per le elezioni sono rimasti lì, così come i plichi per confezionare gli elenchi dei candidati che dovevano essere sigillati e inviati in prefettura. “Sono treche sono pronti – dice un funzionario dell’ufficio elettorale –. Li terremo per il prossimo anno”. La politica è la grande assente:partito ha mai tentato seriamente di avvicinarsi alla parte sana del paese. Sanè la culla dellae regno delle cosche Nirta, Strangio, Pelle e Vottari. Si tratta delle famiglie che nel 2007 erano riuscite a “esportare” la faida anche a ...