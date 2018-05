NBA | coach Casey saluta i tifosi dei Raptors con una lettera | ' Toronto | grazie'

NBA - i colleghi premiano coach Dwane Casey - ma si dimenticano di Brad Stevens : Può sembrare incredibile, ma per ben 29 votanti Brad Stevens non è stato uno dei migliori allenatori della scorsa stagione. Fosse un'opinione da social network, un sondaggio lanciato da qualche utente,...

NBA - i Knicks ripartono da coach Fizdale : ROMA - I New York Knicks hanno deciso di ripartire da coach David Fizdale. Dopo l'ennesima stagione deludente , i playoff mancano dal 2013, e il licenziamento di Jeff Hornaceck, la dirigenza della ...

NBA - coach Kerr a Manu Ginobili : 'Fai come Federer : se ami il tuo lavoro - continua' : Spesso in NBA si parla di legacy, rispetto e stima tra i protagonisti che sul parquet fino alla sirena finale dell'ultima gara della serie sono pronti a darsi battaglia l'uno contro l'altro. Un ...

NBA - i Phoenix Suns pensano a Mike Budenholzer come nuovo coach : L'attuale allenatore degli Atlanta Hawks Mike Budenholzer ha incontrato nei giorni scorsi il proprietario e il GM dei Suns, interessati ad offrirgli la panchina di Phoenix, rimasta libera dopo la fine ...

NBA - tutti contro Carmelo Anthony - ma coach Donovan lo difende : La settimana orribile di Carmelo Anthony è iniziata ancora martedì scorso, nella sfida sul parquet di Boston. Una partita difficile, certo, ma complici anche le assenze di casa Celtics una gara che i ...

Diretta/ Partita Mundial 2018 streaming video e tv Italia-Resto del Mondo : Margherita GraNBAssi uno dei coach : Diretta Partita Mundial 2018 streaming video e tv Italia-Resto del Mondo: orario, risultato live dell'evento benefico allo stadio Olimpico di Roma (oggi)(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:53:00 GMT)

Basket NBA - Cleveland : coach Lue si ferma per motivi di salute : Non è un fulmine a ciel sereno, ma la notizia sta comunque lasciando il segno nel mondo NBA. Tyronn Lue, head coach dei Cleveland Cavaliers , deve fermarsi per un periodo di tempo indeterminato a ...

NBA - coach Tyronn Lue non ce la fa e lascia la panchina di Cleveland : Queste le parole dell'allenatore dei Cavaliers affidate al comunicato ufficiale della franchigia dell'Ohio: "Dopo tante conversazioni con il dottore della squadra e Koby [Altman, il GM dei Cavaliers, ...

NBA - 'Hayward quest'anno non torna' - dice coach Stevens. Ma non tutti ci credono : ... in un blando allenamento " per scatenare un autentico putiferio nel mondo NBA. Al video, infatti, lo stesso giocatore sul proprio account Twitter ha aggiunto un criptico messaggio: "Pazienza. Un ...