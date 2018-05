NBA | Boston-Cleveland al via | Marcus Morris | ' Ci penso io a marcare LeBron'

Boston Cleveland/ Streaming video e diretta tv : orario della partita (NBA playoff - finali Est gara-1) : diretta Boston Cleveland, Streaming video e tv: al TD Banknorth Garden va in scena gara-1 delle finali della Eastern Conference nei playoff NBA. LeBron James verso un'altra finale?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:40:00 GMT)

Basket - playoff NBA : Philadelphia si arrende - Boston in finale a Est : Boston - Philadelphia alza bandiera bianca. Boston sfrutta il fattore campo in gara-5 e vola in finale a Est dove troverà Cleveland. Finisce 114-112 per gli uomini di coach Stevens che chiudono la ...

Playoff NBA - Boston in finale Conference : ANSA, - Boston, 10 MAG - I Boston Celtics hanno battuto 114-112 i Philadelphia 76ers in gara-5 delle semifinali, guadagnandosi l'accesso alla finale della Eastern Conference di Nba per il secondo anno ...

NBA playoff - Celtics-Sixers 114-112 - Boston vola in finale Est contro i Cavs : Celtics-Cavaliers: questa sarà la finale della Eastern Conference. Boston si aggiudica gara-5 al TD Garden per per 114-112 sui Sixers, centrando il successo che vale il 4-1 e chiude definitivamente la ...

NBA 2018 : Boston batte Philadelphia in gara-5 e chiude la serie. Ora la sfida con Cleveland : I Boston Celtics si sono qualificati alla loro seconda finale consecutiva della Eastern Conference. L’avversaria sarà lo stesso dello scorso anno, i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Nella notte i verdi hanno battuto Philadelphia per 114-112 in gara-5, chiudendo quindi la serie sul 4-1. Il successo decisivo è arrivato in volata. I 76ers hanno venduto cara la pelle e tutto si è risolto a 2.4″ dalla fine, quando Marcus Smart ha ...

Basket - playoff NBA Cleveland in finale a Est - Philadelphia batte Boston : NEW YORK - Sono i Cleveland Cavaliers i primi finalisti di Conference. I vice-campioni in carica non lasciano scampo ai Raptors, si impongono 128-93 e vincono gara 4 chiudendo la serie con un ...

NBA playoff - Philadelphia-Boston 103-92 : McConnell - 25 - trascina i 76ers. Si va a gara-5 : Philadelphia , 3, -Boston , 2, 103-92 , 1-3 nella serie, Philadelphia si aggrappa a un sorprendente TJ McConnell e resta in vita in una serie che ora torna a Boston sul 3-1 a favore dei Celtics. ...

Playoff NBA 2018 : un miracolo di Belinelli non basta a Philadelphia - Boston e Cleveland volano sul 3-0 : Sembrano ormai in dirittura d’arrivo le due semifinali della Eastern Conference valide per i Playoff NBA 2018: entrambe le serie, infatti, nella notte sono arrivate al punteggio di 3-0. Da una parte i Cleveland Cavaliers, nonostante un ultimo quarto in cui hanno concesso troppo, sono riusciti ad imporsi sui Toronto Raptors, mentre dall’altra i Philadelphia 76ers si sono arresi all’overtime ai Boston Celtics. Partiamo proprio da ...

NBA Playoff - Boston-Philadelphia 108-103 e 2-0 nella serie : Una cosa sembra certa in questi Playoff: vincere al TD Garden è impossibile. I Celtics fanno valere ancora una volta legge di casa centrando il successo per 108-103 che vale il 2-0 nella serie contro ...

Playoff NBA 2018 - Boston-Philadelphia gara-2 108-103 : Jayson Tatum guida la rimonta da -22 : è 2-0 Celtics : Boston Celtics-Philadelphia 76ers 108-103 Sotto di 22 punti all'inizio del secondo quarto non ha fermato i Boston Celtics dal mandare a segno la più grande rimonta ai Playoff della propria storia dai ...

NBA 2018 : strepitoso LeBron James - Cleveland passa ancora a Toronto. 2-0 Boston su Philadelphia : L’incubo Cleveland è tornato per Toronto. I Cavaliers, dopo aver vinto gara-1, hanno nuovamente espugnato l’Air Canada Centre, mettendo con le spalle al muro la testa di serie numero uno della Eastern Conference, ora sotto 0-2 e con il fattore campo decisamente a sfavore. Il successo in gara-2 dei Cavs è stato frutto di un’altra strepitosa prova di LeBron James, che ha sfiorato la tripla doppia chiudendo con 43 punti, 8 ...

NBA Playoff : Boston-Philadelphia 117-101 in gara-1 : I Celtics infilano la miglior prestazione della loro postseason e chiudono le porte in faccia ai Sixers nella prima gara del 2° turno, vinta 117-101 nonostante l'assenza di Jaylen Brown, alle prese ...

Playoff NBA 2018 - Boston-Philadelphia gara-1 117-101 : Rozier on fire - i Celtics domano i Sixers : Ormai sembra quasi che i Boston Celtics ci prendano gusto ad alzare sempre di più l'asticella del proprio gioco all'aumentare delle difficoltà. Dopo aver perso anche Jaylen Brown per infortunio oltre ...