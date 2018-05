Napoli | scoperta una casa-laboratorio per estrarre cocaina dagli abiti | due arresti

Napoli calcio - alla scoperta del Mister X annunciato da De Laurentiis : Da Iago Aspas a Dost, passando per Aboubakar e Balotelli: tutti i possibili profili del bomber che secondo il patron sarà un prossimo giocatore azzurro

Napoli - calci d'angolo letali : alla scoperta degli schemi di Sarri : L'arma in più degli azzurri ora sono i corner: merito del lavoro a Dimaro del tecnico toscano, che ha creato varie soluzioni tutte micidiali per le difese avversarie

“Ma cos’è?!”. Impressionante scoperta a Napoli. È stata “pescata” dalle acque nell’incredulità generale. “Un vero spettacolo” : Le scoperte sensazioni avvengono quasi sempre così, per caso. Soprattutto in un territorio come quello italiano in cui millenni di storia di sono susseguiti l’uno sull’altro lasciando testimonianze uniche. Stavolta, ad esempio, la scoperta risale addirittura al I secolo dopo Cristo, ossia con circa duemila anni di vita. È quanto hanno ripescato nelle acque del Golfo di Napoli i carabinieri del nucleo subacquei e della Tutela del patrimonio ...

“Si è lanciata dal tetto dell’ateneo”. Suicida prima della laurea. Invita amici e parenti per festeggiare il suo traguardo a Napoli - ma poco prima sale lassù e decide di farla finita. E pochi minuti dopo la scoperta choc : Cosa può spingere una ragazza a mentire per anni, probabilmente premeditando un suicidio durante il giorno della sua finta laurea? Sensi di colpa? Depressione? Un qualcosa di patologico mai diagnosticato? Forse tutto e contemporaneamente, ma partiamo con ordine, dall’inizio della storia che poi, come in tanti film, è anche il punto d’inizio: il suicidio. Stamattina infatti, una morte ha devastato il senso di eccitazione e gioia durante ...