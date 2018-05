Napoli e Carlo Ancelotti | contatto De Laurentiis programma l’incontro | il 21 maggio a

Carlo Alvino - giornalista tifoso del Napoli minacciato in diretta : "Via o ti pestiamo" : Il Napoli ha di fatto consegnato la vittoria dello Scudetto alla Juventus con la sconfitta di Firenze e il pareggio interno contro il Torino. I tifosi sono delusi, amareggiati ma anche grati alla ...

Carlo Alvino - telecronista tifoso del Napoli - minacciato dagli Ultras : 'Spegni tutto e vattene' : Tribolato pregara per Napoli -Torino, il match del 36° turno di Serie A che si giocherà al San Paolo. Una brutta scena ha conquistato le attenzioni di tifosi ed appassionati che si avvicinavano all'...

Claudia Cardinale compie 80 anni - spegnerà le candeline al San Carlo di Napoli : Il 15 aprile Claudia Cardinale compie 80 anni. Per l'occasione, spegnerà le candeline nel foyer del teatro San Carlo, dopo aver recitato all’Augusteo l’ultima replica di "La strana coppia". Un altro tassello per il suo rapporto speciale con la città partenopea, dopo essere stata sposata per 26 anni con il regista Pasquale Squitieri.Continua a leggere