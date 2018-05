Napoli | De Laurentiis scatenato contatta Ancelotti | Sarri al Chelsea

Napoli-Ancelotti - De Laurentiis sonda il terreno per l'ex Milan : Il Napoli rischia di perdere seriamente il suo grande mentore Maurizio Sarri. Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha dichiarato apertamente che sarebbe felice se lui decidesse di restare in azzurro, ...

Allegri : 'De Laurentiis? Non rispondo - ma grande Napoli. Higuain con Dybala' : Il problema non è la Nazionale, dietro servono soluzioni affinché il mondo del calcio torni quello di una volta. Prima di tutto serve passione, bisogna riavvicinare i ragazzini allo sport. Sono ...

Napoli - De Magistris : "De Laurentiis mi ha diffamato" : Luigi De Magistris. ANSA Contro la Juve e contro la dirigenza del Napoli. Il sindaco Luigi De Magistris ne ha per tutti e getta ulteriore benzina sul fuoco ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Dopo aver ...

Napoli calcio ultimissime - gelo tra De Laurentiis e Sarri : Brutti segnali sulla permanenza del tecnico toscano, che ieri pare aver posticipato di proposito l'allenamento pomeridiano per evitare l'incontro con il patron

De Laurentiis - interviene il sindaco di Napoli : 'Così ci danneggia' : ... al quale va la mia solidarietà, che oggi il presidente ha definito 'fesso' - aggiunge - si è recato da De Laurentiis, al quale ha illustrato le ore decisive per un risultato storico per lo sport, ...

Napoli - De Laurentiis è un fiume in piena : "Il Var ci ha tolto lo scudetto" : Nel mondo del calcio non è ancora chiaro quello che è lecito e quello che è illecito e noi dobbiamo stare in silenzio'.

Napoli - De Laurentiis : “Tolti 8 punti. Ecco quando ci incontreremo con Sarri…” : Napoli, DE Laurentiis- Aurelio De Laurentiis non usa mezza e misure e in occasione della presentazione del nuovo ritiro partenopeo, lancia benzina sul fuoco sul campionato. SU SARRI… “Ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana. Sono sereno. Con lui in Trentino? Auguriamoci di sì, ma non posso costringerlo con la forza. Siamo arrivati secondi […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Tolti 8 punti. Ecco quando ci ...

Napoli - De Laurentiis : 'Sarri? Mi auguro che resti - il produttore è più importante del regista' : Perché prima dell'inizio della stagione devi recuperare i cicli dei giocatori, i soldi sono importanti ma lo sport ne risente. Noi ragioniamo da industriali ma rimanere in Europa resta fondamentale'. ...

Napoli - De Laurentiis svela : “abbiamo un piede in Cina” - ecco di cosa si tratta : Il Napoli sta per concludere una stagione comunque positiva nonostante il duello scudetto perso con la Juventus, il pensiero adesso è rivolto al futuro, sono in arrivo importanti progetti che riguardano il club azzurro. ecco le indicazioni da parte del presidente De Laurentiis a Castelvolturno durante la presentazione del ritiro: “Noi abbiamo anche un piede in Cina, un albergo a 12 piani e 5 stelle, uno stadio da 60 mila posti. Sono molto ...