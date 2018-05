NAPOLI | ASSALTO ALLE AMBULANZE | CITTÀ COME RAQQA Rabbia violenta di un

NAPOLI - assalto alle ambulanze - l’ordine dei medici : “Sembra Raqqa”/ Raid continui contro i soccorsi : Napoli, assalto alle ambulanze, l’ordine dei medici: “Sembra Raqqa”. Raid continui contro i soccorsi nella città partenopea, le violenze verso il personale sono quotidiane(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:10:00 GMT)

Assalto alle ambulanze. La protesta dei medici : "NAPOLI è come Raqqa" : Raqqa, l'ex capitale dell'Isis, il centro della violenza più assurda al mondo. Nelle ultime ventiquattr'ore, due episodi allungano la lista di aggressioni e atti di vandalismo che si abbattono con ...

Calciomercato NAPOLI - Sarri : assalto Monaco : ... il club del Principato - si legge questa mattina in edicola sulle pagine del 'Corriere dello Sport' - è deciso a strappare l'allenatore toscano al Napoli pagando gli 8 milioni di euro previsti dalla ...

Probabili formazioni Juventus-NAPOLI - le ultime dai campi. Dybala titolare - tridente con Higuain e Mandzukic? Azzurri d’assalto : Mancano poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Napoli, la sfida scudetto in programma questa sera (ore 20.45). All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita che vale una stagione intera: i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sui partenopei e cercano la vittoria di fronte al proprio pubblico per chiudere i conti mentre i partenopei vanno a caccia del colpaccio in trasferta per mantenere aperta la lotta negli ...

NAPOLI - vittoria all'ultimo assalto : Milik e Diawara ribaltano il Chievo : Arginare la fuga della Juventus, tenere vivo il discorso scudetto, riprendere il cammino da record interrotto bruscamente a marzo. Il Napoli ha tanti validi motivi per battere oggi il Chievo, una di...

Assalto a un bar a Verona : denunciati 35 tifosi del NAPOLI : Per l'aggressione avvenuta in un caffè di Verona, che ha visto lo scontro tra tifoserie del Napoli e del Chievo, la polizia scaligera ha denunciato 35 tifosi campani. I fatti risalgono al 5 novembre ...

Milan - non solo Reina : spesa dal NAPOLI - pronto l’assalto a Callejon : Milan, NON solo Reina- Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, dopo l’affare Reina, il Milan sarebbe pronto a mettere le mani anche su Callejon. Come riportato da “SportMediaset“, i rossoneri starebbero valutando la possibilità di piombare con decisione sull’attaccante spagnolo in forza al Napoli. LA RICHIESTA PARTENOPEA: 35 MILIONI Secca e decisa la risposta della […] L'articolo Milan, non solo Reina: spesa dal ...

NAPOLI - assalto al benzinaio : finiti in manette tre ragazzi - LaPresse - : Avevano minacciato e rapinato il gestore di un'area di servizio sulla tangenziale di Napoli. I tre banditi sono stati individuati e arrestati dai Carabinieri del capoluogo campano anche grazie all'...

NAPOLI - assalto del Tottenham su un centrocampista : Il Napoli potrebbe perdere la prossima estate Amadou Diawara. Secondo il Corriere dello Sport il Tottenham sta tentando il centrocampista classe '97 in vista della prossima stagione e vuole farne l'eredi di Mousa Dembelè.

NAPOLI - paura da Ikea - assalto con i mitra : banditi in fuga con 110mila euro : Colpo grossa all'Ikea di Afragola. Poco dopo le dodici di domenica, mentre il mega store era affollato di clienti nell'ora di massima punta, un commando di almeno sei malviventi armati con pistole e ...

NAPOLI - assalto ad Andrè Silva : De Laurentiis punta l’attaccante rossonero : Napoli, assalto ad Andrè Silva: De Laurentiis punta l’attaccante rossonero Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, assalto AD ANDREè Silva- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli sarebbe pronto a tentare l’assalto ad Andrè Silva. Il giocatore, poco impiegato da Gattuso e relativamente ai margini del progetto ...