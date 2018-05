Muore a 17 anni mentre gioca la partita di calcetto | inutili tutti soccorsi

Pozzuoli - Muore a 17 anni durante un partita di calcetto. Inutili i soccorsi per il giovane studente : Si è accasciato sul terreno davanti ai suoi compagni di squadra, morendo pochi minuti dopo. Una tragica domenica quella vissuta tra le palazzine di via Curzio Malaparte, nel quartiere di ...

Torino - ha un attacco allergico mentre spazzola il gatto : Muore donna di 38 anni : Daniela Tornincasa ha perso la vita in seguito a uno shock anafilattico mentre spazzolava il gatto di casa.Continua a leggere

Si schianta in motocicletta contro l’auto dell’amico - Rudy Muore a 26 anni : I due erano usciti per una serata con altri amici ma nel tragitto si sono improvvisamente scontrati e per il 26enne non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Incidente mortale a Genova / Motociclista di 45 anni Muore tra Chiavari e Zoagli : Incidente mortale a Genova, un Motociclista di quarantacinque anni muore in provincia tra Chiavari e Zoagli. Scontro con un auto all'altezza del santuario delle Grazie, moto in fiamme.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 00:25:00 GMT)

Tragedia sui binari : noto ristoratore Muore dilaniato dal treno a soli 49 anni : La Tragedia a Preganziol sulla linea ferroviaria Treviso-Venezia. Francesco Zorzetto, 49 anni, per anni ha gestito La Cantina in Strada Nuova a San Fellce, Venezia.Continua a leggere

Carrara : operaio di 58 anni Muore in una cava di marmo : L'uomo sarebbe stato schiacciato dalla pala meccanica di un escavatore: inutili i soccorsi prestati dai colleghi.Continua a leggere

Bimba di 2 anni cade dal letto e Muore : scambiano l'emorragia per una gastrite Video : Una emorragia cerebrale che è stata scambiata per una semplice gastrite e curata come tale. Proprio questa è stata la causa principale della morte di una bambina di appena 2 anni che pochi giorni prima della fatidica chiamata era caduta dal suo lettino mentre giocava. La vicenda è accaduta il 4 maggio scorso, quando i genitori della piccola l'hanno portata al pronto soccorso dell'Ospedale di Rivoli per un controllo, visto che da qualche giorno ...

Monte Rosa - alpinista di 17 anni Muore in un crepaccio sotto gli occhi del padre : I due avevano attraversato l'impegnativo ghiacciaio di Gornergletscher con ramponi e piccozza, ma il gestore del rifugio, visto l'equipaggiamento, li aveva...

Bambino di 4 anni cade dal balcone e Muore : Milano, 11 mag. , askanews, È arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano in condizioni già disperate il Bambino di 4 anni che è morto ieri sera dopo essere caduto dal balcone di casa al quinto piano ...

Cade dal letto - in ospedale la dimettono per una gastrite : a due anni Muore per un'emorragia cerebrale - a Torino : È stata un'emorragia cerebrale, dovuta probabilmente a una caduta accidentale, a uccidere, sabato scorso, una bambina di due anni. È questo l'esito dell'autopsia effettuata nel pomeriggio dal medico legale Roberto Testi. Sulla morte la Procura di Torino ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti. Le indagini sono coordinate dal pm Giulia Marchetti e devono accertare eventuali negligenze mediche. La piccola era stata ...

Sbanda e finisce contro un muro : Eleonora Muore a 32 anni : Una ragazza di 32 anni, Eleonora Pacifici, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto alle 22 di giovedì 10 maggio a Terni. La giovane, per cause che sono ancora da chiarire...

Milano - bimbo di 4 anni cade dal quinto piano mentre gioca e Muore : Secondo le prime testimonianze il piccolo stava giocando in casa con una pallina che è volata giù e, complice un attimo di distrazione dei genitori, si sarebbe...

Milano - bimbo di 3 anni precipita dal balcone per inseguire la palla e Muore : Stava giocando in casa con una pallina, che è rimbalzata in strada. E lui, volendola recuperare, è precipitato dal balcone dell’appartamento da un’altezza di 15 metri. Un bimbo di origine pakistana è morto così la sera del 10 maggio intorno alle 20.30, a Seggiano di Pioltello, in provincia di Milano, dove abitava con la famiglia. Non è ancora ancora chiaro se abbia inseguito il tragitto del pallone o se si sia sporto nel vuoto per ...