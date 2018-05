Motocross | GP Lettonia MXGP 2018 | Jeffrey Herlings rimonta su Cairoli e vince anche

Motocross - GP Lettonia 2018 : risultati e classifica Mx2. Vince Olsen a Kegums - Jonass chiude in terza piazza : Nel settimo round del Mondiale 2018 di Mx2, a Kegums (Lettonia), è il danese Thomas Kjer Olsen a trionfare nell’overall delle due manche disputatesi quest’oggi. La sabbia lettone è stata gradita dalla Husqvarna di Olsen che, vittorioso nella run1 e secondo nella run2, ha espresso grande costanza e velocità su un circuito di difficile interpretazione. Alle spalle del danese troviamo il belga Jago Geerts, per effetto del quarto e terzo ...

Motocross - GP Lettonia MXGP 2018 : Jeffrey Herlings dominante in gara-1! Tony Cairoli deve accontentarsi del secondo posto : Jeffrey Herlings si è aggiudicato gara-1 del GP di Lettonia della MXGP. L’olandese ha dominato sul circuito di Kegums, riuscendo a recuperare una partenza non eccellente e rimontando a uno a uno gli avversari fino a prendersi la vittoria, la nona di questo campionato. Antonio Cairoli deve accontentarsi ancora una volta della piazza d’onore alle spalle del compagno di marca, oggi davvero imprendibile su un tracciato che l’anno ...

Motocross - GP Lettonia 2018 : quando corre Tony Cairoli? Orari delle gare e come vederle in tv e streaming : Il Mondiale di Motocross rimane nell’Est Europa e si trasferisce in Lettonia. Sulla sabbia di Kegums va in scena il settimo appuntamento della stagione. In MXGP il leader del campionato è sempre l’olandese Jeffrey Herlings, che può contare su ben 23 punti di vantaggio su Antonio Cairoli, sfortunato nell’ultimo GP in Russia. Orange che ha fatto valere la propria superiorità nel corso della Qualifying Race, vinta con distacchi siderali rispetto a ...

Motocross - GP Lettonia 2018 : Jeffrey Herlings si impone nella Qualifying Race - Antonio Cairoli terzo in rimonta! : E’ sempre Jeffrey Herlings a mettersi in evidenza nel settimo round del Mondiale 2018 di MxGP. L’olandese della KTM, sulla sabbia di Kegums (Lettonia), ha imposto la propria legge nella Qualifying Race, dominando dal primo all’ultimo metro, non lasciando spazio ai propri avversari. Una dimostrazione di forza notevole per l’orange, naturale favorito per le due manche, in programma domani sul tracciato lettone. Alle spalle ...

Motocross - GP Lettonia 2018 : come vedere le gare di domenica in tv. Programma e orari : Il Mondiale Motocross rimane nell’Est Europa e si trasferisce in Lettonia. Sul tracciato di Kegums va in scena il settimo appuntamento della stagione. In MXGP il leader del campionato è sempre l’olandese Jeffrey Herlings, che può contare su ben 23 punti di vantaggio su Antonio Cairoli, sfortunato nell’ultimo GP in Russia. Un uomo solo al comando anche in MX2, dove comanda Pauls Jonass, che in questo weekend correrà in casa. Il ...

Motocross - GP Lettonia 2018 : Antonio Cairoli ancora all’inseguimento di Jeffrey Herlings : Il Mondiale di Motocross rimane nell’Est Europa. Dopo il GP di Russia questo fine settimana si correrà in Lettonia, sul tracciato di Kegums. Il precedente appuntamento è stato piuttosto interessante perché a vincere in MXGP è stato finalmente un nome diverso, quello del belga Clement Desaille. Un successo che ha aggiunto un po’ di pepe ad un campionato fino a quel momento dominato dalle KTM di Jeffrey Herlings e Antonio ...