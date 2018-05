Motocross Gp Lettonia 2018 Kagums info streaming video e diretta tv | orario | risultato

Motocross - GP Lettonia 2018 : Jeffrey Herlings si impone nella Qualifying Race - Antonio Cairoli terzo in rimonta! : Il campione del mondo in carica è stato protagonista al via di una caduta, che lo ha fatto precipitare in 24esima posizione. Il fuoriclasse siciliano non si è perso d'animo, mettendo in scena una ...

Motocross - GP Lettonia 2018 : Jeffrey Herlings si impone nella Qualifying Race - Antonio Cairoli terzo in rimonta! : E’ sempre Jeffrey Herlings a mettersi in evidenza nel settimo round del Mondiale 2018 di MxGP. L’olandese della KTM, sulla sabbia di Kegums (Lettonia), ha imposto la propria legge nella Qualifying Race, dominando dal primo all’ultimo metro, non lasciando spazio ai propri avversari. Una dimostrazione di forza notevole per l’orange, naturale favorito per le due manche, in programma domani sul tracciato lettone. Alle spalle ...

Motocross - GP Lettonia 2018 : come vedere le gare di domenica in tv. Programma e orari : La copertura completa della due giorni è garantita da Eurosport Player , servizio streaming sottoscrivibile in abbonamento. In tv, invece, Eurosport 2 trasmetterà gara-1 della MX2 in differita e le ...

Motocross - GP Lettonia 2018 : come vedere le gare di domenica in tv. Programma e orari : Il Mondiale Motocross rimane nell’Est Europa e si trasferisce in Lettonia. Sul tracciato di Kegums va in scena il settimo appuntamento della stagione. In MXGP il leader del campionato è sempre l’olandese Jeffrey Herlings, che può contare su ben 23 punti di vantaggio su Antonio Cairoli, sfortunato nell’ultimo GP in Russia. Un uomo solo al comando anche in MX2, dove comanda Pauls Jonass, che in questo weekend correrà in casa. Il ...

Motocross - GP Lettonia 2018 : Antonio Cairoli ancora all’inseguimento di Jeffrey Herlings : Il Mondiale di Motocross rimane nell’Est Europa. Dopo il GP di Russia questo fine settimana si correrà in Lettonia, sul tracciato di Kegums. Il precedente appuntamento è stato piuttosto interessante perché a vincere in MXGP è stato finalmente un nome diverso, quello del belga Clement Desaille. Un successo che ha aggiunto un po’ di pepe ad un campionato fino a quel momento dominato dalle KTM di Jeffrey Herlings e Antonio ...