Motocross | Classifica Mondiale MXGP 2018 | Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su

Motocross - GP Lettonia 2018 : risultati e classifica Mx2. Vince Olsen a Kegums - Jonass chiude in terza piazza : Nel settimo round del Mondiale 2018 di Mx2, a Kegums ( Lettonia ), è il danese Thomas Kjer Olsen a trionfare nell’overall delle due manche disputatesi quest’oggi. La sabbia lettone è stata gradita dalla Husqvarna di Olsen che, vittorioso nella run1 e secondo nella run2, ha espresso grande costanza e velocità su un circuito di difficile interpretazione. Alle spalle del danese troviamo il belga Jago Geerts, per effetto del quarto e terzo ...

Motocross - GP Portogallo 2018 : Jeffrey Herlings fa doppietta ad Agueda e scappa in classifica su Tony Cairoli : Il nove volte campione del mondo non ha mai avuto nessuna chance. Completa il podio il belga Clement Desalle , Kawasaki, che si riscatta dopo il ko tecnico di Gara-1 ma termina a ben 43.3 secondi ...

Motocross - GP Portogallo 2018 : Jeffrey Herlings fa doppietta ad Agueda e scappa in classifica su Tony Cairoli : Se in Trentino si erano viste le prime avvisaglie di un Jeffrey Herlings (KTM) in condizioni superlative, il Gran Premio del Portogallo della MXGP ha addirittura rinforzato tali sensazioni. L’olandese classe 1994, infatti, ha piazzato la seconda doppietta consecutiva e, sul tracciato lusitano di Agueda, non ha letteralmente lasciato scampo agli avversari, in primis al nostro Tony Cairoli. Dopo una Gara-1 condotta senza intoppi sin dalla ...