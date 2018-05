Morto l'artista danese Per Kirkeby - : Tentare di trovare il perfetto punto di equilibrio tra arte e scienza è stata la cifra stilistica di tutto il suo lavoro d'artista. Soprannominato proprio per questo " l'artista -geologo", Kirkeby è ...

Avicii - è Morto il dj di "Wake me up"/ Oman - l’artista svedese aveva 28 anni : il dolore del web : Avicii è morto: il dj svedese è scomparso all’età di 28 anni a Muscat in Oman: sua la hit “Wake me up”. Tragica notizia per il mondo della musica, se ne va un grandissimo produttore(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 22:05:00 GMT)