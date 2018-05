Mons Franco Cecchin | C' è bisogno di educazione

resegoneonline

: #LimesFestival Il video della Tavola rotonda “#Francesco e lo stato della Chiesa” con Piero Schiavazzi docente di G… - LinkCampus : #LimesFestival Il video della Tavola rotonda “#Francesco e lo stato della Chiesa” con Piero Schiavazzi docente di G… - DomenicoMazzil5 : RT @FCreativita: PIC OF THE DAY - Il team della Scuola Internazionale di Management pastorale con Mons. Gian Franco Saba, arcivescovo della… - AleteiaIT : RT @FCreativita: PIC OF THE DAY - Il team della Scuola Internazionale di Management pastorale con Mons. Gian Franco Saba, arcivescovo della… -

(Di domenica 13 maggio 2018) La società, che abbiamo prodotto, ha raggiunto traguardi impensabili a livello di scienza e di tecnica, ma ha smarrito i criteri di fondo per la convivenza fraterna, per l'onestà e per il bene comune.