Mondiali | sotto inchiesta arbitro saudita

Mondiali : sotto inchiesta arbitro dell’Arabia Saudita : L’ arbitro Saudita Fahad Al Mirdasi, tra i convocati per la prossima Coppa del Mondo che si giocherà in Russia, è stato posto sotto inchiesta dalla Federcalcio del suo Paese. Nel frattempo il 32enne fischietto è stato rimosso dalla finale della King’s Cup. Lo ha reso noto la Federazione Saudita via twitter, mentre la Fifa ha fatto sapere che “la questione è inerente il calcio Saudita ”, “rifiutando di offrire ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : Ecuador-Italia 2-3. Azzurri sottotono - vittoria sofferta : L’Italia vince ma non convince nella seconda giornata del Girone G della Second Division ai Mondiali a squadre di Tennistavolo in corso ad Halmstad, in Svezia: gli Azzurri hanno superato per 3-2 l’Ecuador, non certo tra le formazioni più accreditate del nostro raggruppamento. Nel primo incontro Mihai Bobocica, numero due italiano, si è fatto rimontare dal numero uno ecuadoregno, Alberto Mino, cedendo 1-3 (11-7, 7-11, 9-11, 4-11). A ...