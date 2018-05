‘M’interessa più il malato della malattia’ | cos’è rimasto della legge Basaglia 40 anni

ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 maggio 2018) Nel 1968 nel documentario Rai “I giardini di Abele” il giornalista Sergio Zavoli chiede a Franco: “È interessato più alo alla malattia?”, e lo psichiatra risponde: “Decisamente al”. È in questa ormai famosa affermazione che sono racchiusi il pensiero e l’opera di Franco, l’uomo che rivoluzionò la realtà dei manicomi fino ad avviarli alla dismissione e alla chiusura sancita dalla180 del 13 maggio 1978, che da lui prende il nome. “A suo tempo è stata una rivoluzione avvenuta in un contesto di grande dinamismo politico e culturale che comincia negliSessanta e si conclude poco primamorte del professore, nel 1980” racconta a ilfattoquotidiano.it Oreste Pivetta, giornalista e autore del libro Franco, il dottore dei matti (Baldini&Castoldi), che comincia proprio con la citazione di quella nota intervista con Zavoli. Come si ...