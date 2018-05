Mille miglia - rubata un'Alfa Romeo storica da 400 mila euro : 'Cari amici - scrive nel post - la scorsa notte questo rimorchio bianco Brian James compresa la nostra Alfa Romeo 6C 2500 Sport del 1942 sono stati rubati a Brescia dove avremmo dovuto partecipare ...

Rubata Alfa iscritta alla Mille Miglia : ANSA, - BRESCIA, 13 MAG - Nella notte è stata Rubata a Brescia un'auto che avrebbe dovuto partecipare alla Mille Miglia storica, al via mercoledì. Si tratta di una Alfa Romeo 6C 2500 cabriolet che era ...

Altopascio : una città in festa per le Mille Miglia : ... dal calcio nel parco delle Mura , ore 10, , all'area fitness , ore 15, , fino alle esibizioni di ginnastica ritmica , ore 16, e di pattinaggio freestyle , ore 16.30, , e gli spettacoli di danza , ...

Mille miglia 2018 - Il percorso e tutto quello che c'è da sapere sulla Freccia Rossa - FOTO GALLERY : La Freccia Rossa si prepara a partire: la trentaseiesima rievocazione storica della Mille Miglia prenderà il via mercoledì 16 maggio. Nei quattro giorni di kermesse, 450 vetture con altrettanti equipaggi di 36 nazioni affronteranno i 1.743 chilometri del consueto percorso Brescia-Roma-Brescia, che vi sveliamo nella nostra galleria.Il Biscione. LAlfa Romeo - la più rappresentata tra le Case presenti, con 47 vetture - celebra ...

VIABILITA' Mille miglia - Provvedimenti in vigore mercoledì 16 maggio 2018 : MILLE MIGLIA a Ferrara: le modifiche al traffico per il passaggio delle auto storiche in città 11-05-2018 / Giorno per giorno In occasione del passaggio a Ferrara, mercoledì 16 maggio 2018, delle ...

Il 19 maggio la Mille miglia al Museo Alfa Romeo : Giunta alla 36° edizione, la Mille Miglia, la leggendaria competizione definita la “corsa più bella del mondo”, si svolgerà sul tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia e vedrà in prima fila Alfa Romeo sia in qualità di Automotive Sponsor sia di “festeggiata”, in quanto quest’anno ricorre il 90° anniversario della sua prima vittoria nella gara che si svolse […] L'articolo Il 19 maggio la Mille Miglia al ...

Smentita la presenza di Chris Martin dei Coldplay alla Mille miglia : annunciato il sostituto : La presenza di Chris Martin dei Coldplay alla Mille Miglia è stata Smentita. L'artista non sarà quindi tra i vip a prendere parte all'evento, ma in qualche modo ci sarà modo di avere parte del gruppo attraverso la partecipazione del bassista Guy Berryman. Il sogno di fan si infrange quindi a pochissimi giorni dagli spoiler che avevano dato per certa la sua presenza, con la manifestazione che sarà avviata il 16 maggio prossimo. Il nome del ...

Mercedes-AMG Project One - La hypercar in mostra alla Mille Miglia : La zona circostante il Teatro Grande di Brescia, in occasione della Mille Miglia 2018, farà da cornice al debutto italiano della Mercedes-AMG Project One. La Casa della stella ha scelto la celebre manifestazione, alla quale parteciperanno numerosi modelli storici del marchio, per esporre la sua nuova hypercar. Assente dal mondo delle vetture ad altissime prestazioni dal lontano 1999, anno in cui fu prodotta (in serie limitata) la CLK GTR ...

Mille miglia 2018 - Mercoledì 16 maggio il passaggio dal centro storico dalle 19.15 - tribute Ferrari e Mercedes dalle ore 18 circa - : MILLE MIGLIA 2018: Ferrara accoglie la carovana di auto sportive storiche 07-05-2018 / In primo piano Si è tenuta questa mattina, lunedì 7 maggio 2018 nella sala degli Arazzi della residenza ...

Ferrari : Sarzana tenta il World Record Freccia Rossa prima della Mille Miglia : Intanto, il 18 maggio, Ferraristi, appassionati e curiosi potranno godersi a lungo il " Museo Viaggiante " unico al mondo , come lo definì Enzo Ferrari, . A Sarzana, la Freccia Rossa abbellirà la ...

Alfa Romeo - Il museo di Arese celebra i trionfi alla Mille Miglia : ... in programma dal 16 al 19 maggio sul consueto percorso Brescia-Roma-Brescia , coincide quest'anno con il 90° anniversario della prima vittoria del Biscione alla "Corsa più bella del mondo". E, in ...