Milano una mostra sui Carabinieri in guerra

Il tribunale di Milano : Berlusconi riabilitato e candidabile : La decisione cancella tutti gli effetti della condanna subita nell’agosto del 2013 per frode fiscale Mediaset

Trenord - schiaffi e spintoni a una capotreno sulla tratta Milano-Como. E a Greco Pirelli convoglio preso a sassate : Ha chiesto il biglietto a un sudamericano, ma l’uomo ha reagito dandole uno schiaffo e prendendola a spintoni. Vittima dell’aggressione, la capotreno di un convoglio Trenord della linea Porta Garibaldi Milano-Como San Giovanni. L’episodio, come ricostruito dagli inquirenti, è avvenuto alle 8.20 di sabato all’altezza della fermata di Carimate. Un altro treno della società regionale di trasporti, invece, non è nemmeno ...

Luna di miele a Milano - sposini derubati in hotel : rubati 200mila euro : La Luna di miele ha un sapore amarissimo per due sposini che hanno scelto un hotel di lusso di Milano per trascorrere i giorni più belli. La coppia, arrivata dall'Iran insieme ad altri familiari, ...

Coppia iraniana in luna di miele derubata a Milano : bottino da 200 mila euro : Erano arrivati dall’Iran a milano per la luna di miele e alloggiavano, assieme ad altri familiari, in un hotel a cinque stelle. Una sera, quando sono rientrati in camera, hanno scoperto che qualcuno aveva fatto razzia di orologi, bracciali, collane, vestiti e borse di lusso, comprati nelle vie dello shopping milanese, ma anche dei due anelli matrim...

Berlusconi torna candidabile : sì del del tribunale di Sorveglianza di Milano alla riabilitazione : L'istanza di riabilitazione relativa al processo per frode fiscale sui diritti tv Mediaset è stata depositata presso la cancelleria del tribunale di Sorveglianza di Milano lo scorso 12...

“Una Tempesta dal Paradiso” : Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa - sino al 17 giugno - Milano : Fino al 17 giugno presso la GAM (Galleria d’Arte Moderna) di Milano è possibile visitare la mostra “Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa” il cui titolo si rifà all’interpretazione data da Walter Benjamin del quadro Angelus Novus di Paul Klee come cortocircuito di una società mistificatrice di cui diffidare. E […]

Berlusconi candidabile : riabilitazione dal Tribunale di Milano/ Torna eleggibile - Salvini : "Felice per lui" : Berlusconi candidabile: riabilitazione dal Tribunale di Milano. Il leader di Forza Italia Torna eleggibile. Salvini si congratula, "felice per lui". Videomessaggio in arrivo?(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:01:00 GMT)

Sabato e domenica KID PASS DAYS 2018 trasforma il centro di Milano in una grande piattaforma di home gaming : ...30 " indagini in museo, visita gioco; 13 maggio " ore 11:30 " mamma mia, gioco di ruolo alla scoperta delle abitudini più amorevoli della mamma nel mondo animale; GAM Galleria d'Arte Moderna " 13 ...

Berlusconi di nuovo candidabile : ok del tribunale sorveglianza Milano - : A cinque anni dal divieto imposto dalla legge Severino, l'ex Cavaliere avrebbe ottenuto la "riabilitazione". Lo riporta il Corriere della Sera. Se si votasse adesso, avrebbe il diritto di presentarsi ...

M5S-Lega - incontro a Milano sul premier. Berlusconi : metteranno una patrimoniale : Da qui a domenica saranno tre giorni di trattative e incontri per la formazione del governo giallo-verde. La road map prevede nuovi “tavoli” su programma, ministri e premier ...

Salvini-Di Maio - domani vertice a Milano. «Convergenza sul programma. Nessuna forzatura sul deficit» : Passi avanti per la nascita del governo M5S-Lega. Dopo l'intesa sul programma, dai migranti alla flat tax alla Fornero, resta da definire il nodo premiership. Lega e M5S frenano sull'ipotesi...

